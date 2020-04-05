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Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanların ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması amacıyla gerekli tüm önemleri alacak.

05.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:02
Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanların ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması amacıyla gerekli tüm önemleri alacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanları için de düğmeye bastı.
Bu kapsamda DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması için bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz şekilde sağlanacak.
İllerde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için DKMP taşra teşkilatı gerekli koordinasyonu ve kontrolü yapacak.
Ayrıca il şube müdürlükleri hayvanlarını besleyemeyen, bakımını yapamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da talep etmesi halinde gerekli yardımı sağlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ekonomi
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