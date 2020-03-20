Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tarım ve Orman Bakanlığı yemekhanesinde kumanya dönemi - Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı yemekhanesinde kumanya dönemi

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bakanlık yemekhanesinde personele, kumanya dağıtmaya başladı.

20.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:54
Tarım ve Orman Bakanlığı yemekhanesinde kumanya dönemi

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bakanlık yemekhanesinde personele, kumanya dağıtmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya , "Misafirhane ve sosyal tesislerden yararlanan çalışan ya da hizmet alan tüm vatandaşları misafir olarak görüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini arttırıyor. Bu kapsamda bakanlık, personelin yemekhanesinde kumanya sistemine geçti. Yemekhane personelleri, kumanyaları, maske ve eldiven takarak dağıttı.

'TÜM MİSAFİRLERİMİZİN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ TUTUYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya, misafirhane ve sosyal tesislerden yararlanan çalışan ya da hizmet alan tüm vatandaşları misafir olarak gördüklerini söyledi. Bakanlık olarak, toplu tüketim yerlerinde ve yine gıda işletmelerinin tamamında, hijyen kurallarının tamamına sıkı sıkıya bağlı kalınması yönünde uyarılarda bulunduklarını, bunun takipçisi olmaya devam ettiklerini anlattı. Sarıkaya, "Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak servisler ve personel hizmet araçlarımız dahil olmak üzere tüm hizmet binalarımızda belirli periyotlarla dezenfekten işlemlerini sürdürüyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla tüm misafirlerimizin sağlığını birinci önceliğimiz olarak tutuyoruz. Bu doğrultuda sayın bakanımızın talimatlarıyla bakanlığımızda hizmet alan çalışma arkadaşlarımıza ya da vatandaşlarımıza kumanya şeklinde yemek vermeye başladık. Bu uygulamayla da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil etmeyi amaçladık" dedi.

'DÜNYADA PANDEMİ SINIFLANDIRMASI KALKANA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

Sarıkaya ayrıca, koronavirüs salgınından önce günlük ortalama 3 bin personele yemek hizmeti verdiklerini belirterek, "Bu virüsle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgeleri doğrultusunda, kronik rahatsızlığı olan çalışanlarımızın izinli sayılmasıyla, bu sayı günlük ortalama bin 500 ila 2 bin kişi arasında değişmektedir. Kumanya hizmeti verirken, belli mesafede durarak çalışanlarımızın ve hizmet alan vatandaşlarımızın tamamının sağlığını öncelikli tutmaktayız. Bunu tüm dünyada pandemi sınıflandırması kalkana kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yemekhaneye gelen çalışanlardan detaylar

-Genel detaylar

-Yemekhanede kumanya dağıtılırken görüntüler

-Daire Başkanı Sarıkaya'nın açıklaması

-Yemekhanenin dezenfekte edilmesi

Haber: Kaan ULU- Kamera: Muhammed BAYRAM/ANKARA,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Sarıkaya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Ünverdi'den sıkıntı yaşayan firmalara hatırlatma - Haber Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den Nevruz Bayramı mesajı - Haber Güneydoğu'da koronavirüs tedbirleri - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading