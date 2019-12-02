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Tarım ve Orman Bakanlığınca 72 bin 783 işletme denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen ürün bazlı gıda denetimlerinde 72 bin 783 işletme denetlendi.

02.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:16Tarım ve Orman Bakanlığınca 72 bin 783 işletme denetlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından genelinde eş zamanlı yürütülen ürün bazlı gıda denetimlerinde 72 bin 783 işletme denetlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıda işletmelerine yönelik rutin olarak devam eden denetimlere ilaveten, 25 Kasım'da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği tamamlandı. Söz konusu dönemde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bakanlık ekiplerince 5 gün süreyle yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Pakdemirli, toplam 6 alanda 72 bin 783 işletmenin denetlendiğini belirterek, denetimlerin 3 bin 398'inde olumsuzluk tespit edildiğini bildirdi. Pakdemirli, "Denetimler sırasında 419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık." ifadesini kullandı.
Gıda denetimlerinin bu seferberlik kapsamında kalmayacağına ve bundan sonra da hız kesmeden süreceğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız ise olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman 'Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaktan çekinmemeliler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir."
Bakanlık tarafından uygulanan seferberliğe ilişkin veriler şöyle:
Ürün SınıfıToplam Denetim SayısıOlumsuz Denetim SayısıAlınan Numune Sayısı
Et ve Et Ürünleri Üreten İş yerleri2.02116460
Süt ve Süt Ürünleri Üreten İş yerleri2.34217134
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Unlu Mamuller Üreten İş yerleri10.52399941
Kasap ve Şarküteri ile Bakkal, Market, Büfe, vb. İş yerleri27.115843167
Okul Kantinleri ve Yemekhaneleri9.39120114
Lokanta, Restoran, Dönerci, Fast-Food gibi Toplu Tüketim Yerleri21.3911.020103
Genel Toplam72.7833.398419

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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