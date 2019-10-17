Tarım ve Orman Bakanlığından damızlık yetiştiricilerine destek

Tarım ve Orman Bakanlığının, ıslah amaçlı hayvan yetiştiren birliklerin bünyesinde kurulan iktisadi işletmelerin ürünlerini kamu kurumlarına ihalesiz satabilmelerinin önünü açtığı bildirildi.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından çiftçilere süper bir destek sağlandığını söyledi.

Çakı, yapılan düzenlemeyle yetiştirici birliklerinin artık pazara da çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kamu İhale Kanunu'nda sadece tarım kredi kooperatiflerinin istisnai belgesi vardı ve ürünlerini kamu kurumlarına ihalesiz satabiliyorlardı. Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle şu anda bizler de ürünlerimizi ihalesiz kamu kurumlarına satma yetkisini aldık. Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerle sahada olmalarının ülkemize birçok katkısı olacaktır. İlk olarak üreticiler ürünlerini değerinden satacaklar. İkincisi tarlada olan üreticiler ve bunların örgütleri sahada, pazarda ve sanayide olacaklar. Bunun yanında katkısız, doğal ürünlerin de sağlığa olan katkısı tartışılmaz. Çiftçi örgütlerinin büyümeleri açısından da alınan bu karar önemli."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birliklerinin bünyesinde kurulan iktisadi işletmelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesine göre istisnalar arasında tutulduğunu kaydetti.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üzerinden başlayan proje çerçevesinde, ülke genelindeki damızlık sığır yetiştiricileri birliklerinin yanı sıra manda ve arı yetiştiricileri birliklerinin de bu kanun kapsamına alınmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Şahin, düzenlemenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, alınan kararın devrim niteliğinde olduğunu ve Türk tarımı için büyük önem taşıdığını aktararak, üreticilerin ürünlerini rahatlıkla satabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA