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Tarım ve Orman Bakanlığından ekmek için Kovid-19 genelgesi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı olarak satılması için genelge yayımladı.

25.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:26
Tarım ve Orman Bakanlığından ekmek için Kovid-19 genelgesi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı olarak satılması için genelge yayımladı.
Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede, ekmek üreten iş yerlerine yönelik resmi kontrollerin sıklaştırılması, özellikle ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin ilgili mevzuat hükümlerini taşıyıp taşımadığına bakılması hususunda il müdürlüklerinin daha önce talimatlandırıldığı anımsatıldı.
Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının devam ettiği süre içinde bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiği kaydedildiği genelgede, bu nedenle halkın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını azaltmak amacıyla, bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
Ambalaj yoksa görevli verecek
Genelgede, piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında ürünleri tüketicinin doğrudan almasının engelleneceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Emek ve emek çeşitleri üç şekilde satışa sunulabilecektir. Hazır ambalajlı olacak. Emek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecek. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının ürünün rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmuyor. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler sadece bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirinin alındığı dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecek."
Pazar ve manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek satışı yapılmayacağının vurgulandığı genelgede, işletmelere acilen bu konudaki duyurunun yapılması istendi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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