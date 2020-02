Tarım ve Orman Bakanlığından Kastamonulu çiftçilere 21 milyon TL hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hibe almaya hak kazanan 137 projenin sahipleriyle sözleşme imzalandı. Yapılan başvurularda 44 milyon TL olan proje bedeline karşılık 21 milyon TL hibe ödemesi yapılacak.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 13. Etap Hibe Sözleşmesi İmza Töreni düzenlendi. Güray Koçak Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 'Hibe Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, "Herhangi bir yatırıma girişirken hep şikayet ettiğimiz konu kaynağı nereden bulacağız sorunudur. Aslında kaynaklar vardır ama önemli olan ona ulaşmasını bilmektir. Kastamonu son birkaç yılda özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe kaynak bulma sorununu çözmüştür. Gerçekten ülke çapında hazırlanan proje sayısı olarak, proje büyüklüğü ile yapılan iş hacmi olarak önde giden illerden biriyiz. Buna ihtiyacımız var birçok ille olan aramızdaki mesafeyi kapatmamız gerekiyor onlardan daha çok çalışmamız gerekiyor daha çok gayret göstermemiz gerekiyor" dedi."44 milyon TL toplam proje hacmi ama bunlar hep üretim tesisi olacak"Çiftçilik mesleğinin stratejik bir meslek olduğuna değinen Vali Karadeniz, "Kastamonu aslında sağlamış olduğu bu rakamlarla 21 milyon TL'lik desteğini alması demek aslında yaptığı projelerinde gerçekten inandırıcı olduğu bu projelerin gerçekten üretime dönük olduğu ve kalıcı sürdürülebilir projeler olduğu bana göre en önemli delilidir. 44 milyon TL toplam proje hacmi ama bunlar hep üretim tesisi olacak. Yapılacak yatırımlar 44 milyon TL ile kalmayacak devamlı her yıl yapılacak üretimle Kastamonu ekonomisine, ülkemiz ekonomisine miktar olarak yeni rakamların her yıl eklenmesi demek ve yeni istihdam alanları demek. Birçok yönden ilimizin gelişmesi açısından da faydası olacağına inanıyorum" diye konuştu."ETİ, ilimizde siyez bulamadığı için Antep'ten satın aldı"ETİ firmasının Kastamonu'dan 50 bin ton siyez almak istediğini fakat bu miktarı karşılayamadıkları için Gaziantep'ten siyezi aldığını anlatan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, "Biz 15-20 gün önce sevgili müdürümüzle görüştük. İnşallah şeker fabrikamızda, belediye olarak bir sera projesini gündeme aldık. Orada hazır bir sıcak suyumuz vardı. Oradaki serada hem üretim yapacağız hem de inşallah özellikle atalık tohumlarımızı şehrimizle paylaşacağız. Bu konuda bir kampanya başlatacağız. Hedefimiz hemen hemen ürettiğimiz her şeyde, domateste, biberde, salatalıkta en azından birer tane fideyi evlerimize dağıtmak. Hiç değilse çocuklarımız atalık tohumlarımızın kıymetini bilsinler. Bu konuda bir özendirme yapılsın istiyorum. Bunu çok önemsediğimiz için de müdürümüzle bir araya geldik. İnşallah yakın zamanda da hayata geçireceğiz. Yine büyük projelerimizden bir tanesi belediye üzerinden birtakım satışların gerçekleşmesini sağlamak. Bu konuda bir kooperatifleşme yoluna gidilse çok daha iyi olur ama geçenlerde duyduğumda üzüldüm ve canım sıkıldı. ETİ'nin Kastamonu'dan 50 ton bir siyez ihtiyacı olmuş. Ama hiçbir üretici 50 tonu bir araya getirip veremediği için Antep'ten almışlar. Dolayısıyla belediye olarak biz bu işe öncülük edelim ve üreticimizin elinde neyi varsa en azından belediye üzerinden paylaşalım. Bunu tarımla işbirliği yaparak da gerçekleştirebiliriz. En azından bu problemi çözmüş oluruz. Sözlerime son verirken desteklerin ve projelerin toprağımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı."137 projeye 21 milyon TL hibe ödemesi yapacağız"Kastamonu'da her geçen yıl proje sayısının artarak devam ettiğini söyleyen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise, şöyle konuştu: "Geçen yıl bu konuda 136 yatırımcımız ile sözleşme imzalamıştık. Bu yıl 138 projemiz Bakanlığa gönderildi, 137 projemiz kabul edildi ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Bugüne kadar tamamlanan 255 projeye yaklaşık 21 milyon TL hibe ödemesi yapılmış iken, bugün sözleşmelerini imzalayacağımız toplam yatırım tutarı 44 milyon olan 137 projeye 21 milyon yüzde 50 hibe olarak projeler tamamlandığında yatırımcılara ödenecektir. Kastamonu'nun proje konusunda diğer illere nazaran daha ileri gittiğini ve daha güzel projeler hazırlamaya başladığını, iller arasında 4'üncü olduğumuzu ifade etmek isterim. Maksadımız, Kastamonu tarımını daha ileriye gitmesi, daha çok proje gelmesidir."Dev hibede imzalar atıldıKonuşmaların ardından hibe almaya hak kazanan proje sahipleriyle hibe sözleşmesi imzalandı. Programa Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, siyasi parti temsilcileri, ilgili kurum müdürleri, oda başkanları ile çiftçiler katıldı. - KASTAMONU