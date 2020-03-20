Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüse karşı kumanya önlemi - Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüse karşı kumanya önlemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurum çalışanları ve hizmet alan vatandaşlara yemeği kumanya olarak vermeye başladı.

20.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:41
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurum çalışanları ve hizmet alan vatandaşlara yemeği kumanya olarak vermeye başladı.
Destek Hizmet Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya , konuyla ilgili Bakanlık yemekhanesinde değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19'un bir solunum yolu hastalığı olduğunu ve hava damlacıklarıyla bulaştığını dile getiren Sarıkaya, taşıyıcıların hapşırması veya öksürmesiyle bu kişilerin temas ettiği yüzeylere başka insanların dokunmasıyla da virüsün yayılabildiğine dikkati çekti.
Sarıkaya, bakanlık olarak, virüsün dünyada yayılmaya başlamasıyla toplu tüketim yerlerinde ve gıda işletmelerinin tamamında hijyen kurallarına bağlı kalınması yönünde uyarılarda bulunduklarını ve bunları takip ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda kurum servisleri ve personel hizmet araçları dahil olmak üzere tüm binalarda belirli periyotlarla dezenfekte işlemi yapmayı sürdürdüklerini anlatan Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Misafirhanelerimizden ve sosyal tesislerimizden yararlanan çalışma arkadaşlarımızı ya da hizmet alan tüm vatandaşlarımızı misafir olarak görüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile tüm misafirlerimizin sağlığını birinci önceliğimiz olarak tutuyoruz. Bu doğrultuda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bakanlığımızdan hizmet alan çalışma arkadaşlarımıza ve hizmet alan vatandaşlarımıza kumanya şeklinde yemek vermeye başladık. Bu uygulama ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil etmeyi amaçladık."
Sarıkaya, günlük 1500-2000 çalışana kumanya hizmeti verdiklerini ve uygulamanın tüm dünyada "pandemi" kalkana kadar devam edeceğini bildirdi.
Öte yandan, Kovid-19'a karşı önlem çalışmaları kapsamında yemekhane, servis ve hizmet araçları ile bina gibi toplu olarak kullanılan alanlar bakanlık tarafından belli aralıklarla dezenfekte ettiriliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüse karşı kumanya önlemi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüse karşı kumanya önlemi
Etiketler : Sarıkaya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirdik’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber Başkan Gürkan: "Nevruz, sevginin, düşmanlığın değil dostluğun bayramıdır" - Haber Ptt koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyor - Haber Merzifon'da cuma namazı kılınmadı - Haber Ordu'da uyarılar dikkate alınmadı, banklar söküldü - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading