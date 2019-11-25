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Tarım ve Orman Bakanlığından "ürün bazlı" gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "ürün bazlı" gıda kontrollerine Ankara'daki bir entegre et tesisinde yaptığı denetimle başladı.

25.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:04Tarım ve Orman Bakanlığından
Tarım ve Orman Bakanlığı, "ürün bazlı" gıda kontrollerine 'daki bir entegre et tesisinde yaptığı denetimle başladı.
Bakanlığa bağlı ekipler ürünlerden numune alarak fiziki kontrollerini gerçekleştirdi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, ürün bazlı gıda denetiminin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.
Söz konusu denetimlerin 1 hafta boyunca Türkiye genelindeki birçok işletmede yapılacağını belirten Seçkin, numunesi alınan ürünlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, ilgili firmalara para cezası uygulanacağını ve isimlerinin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Seçkin, yürütülen çalışmanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Üretimden tüketime kadar her aşamada sahadaki arkadaşlarımızla birlikte denetimleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, tüketicinin sağlıklı, güvenilir gıdayla beslenmesini sağlamak ve aldatılmasını önlemektir. Bununla birlikte işini doğru yapan üreticiyle diğerlerini ayırmayı ve haksız rekabeti önlemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla etkin bir şekilde ve sürekli olarak denetimlerimizi yıl boyunca gerçekleştirmekteyiz."
Denetimler habersiz yapılıyor
Seçkin, risk esaslı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hangi ürün grubunda ne gibi riskler gördük, bunları yıl içindeki ve geçmiş yıllardaki verilerle karşılaştırarak masaya yatırıyoruz, böylece bir sonraki yılın denetim ve numune alma planını şekillendiriyoruz. Denetimlerimizi kesinlikle haber vermeden gerçekleştiriyoruz." dedi.
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da denetlenen entegre et tesisinde, hem üründen hem de ham maddelerden numuneler alındığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Ürünlerden, hem paketlenmeden önce hem de paketleme sonrasında numuneler alındı. Bunların laboratuvarlarda analizi yapılacak. Özellikle kıymanın içindeki yağ oranı tüketici için önemli bir parametre ve bu etlerin menşesi, hangi tür bir hayvana ait olduğu ve içine herhangi bir sakatat katılıp katılmadığı analiz edilecek."
Ülke genelinde denetimler sürecek
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Ankara'nın yanı sıra ürün bazlı ilk kontroller İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere ülke genelindeki birçok tesiste gerçekleştirildi. "Ürün bazlı" denetimlere gelecek günlerde de devam edilecek.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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