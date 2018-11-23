Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Teknik Gezi

23 Kasım 2018 Cuma 11:34



23 Kasım 2018 Cuma 11:34

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren tavuk üretim çiftliğine teknik gezi düzenlendi.Yapılan teknik geziye Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş katıldı.Gezi hakkında açıklamada bulunan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "İşletmeye yapılan teknik ziyaret ile kadınlarımızın mutfaklarında tükettikleri ürünlerin hangi üretim aşamalarından geçtiği ve nasıl üretildiğini yerinde görerek daha bilinçli olmaları amacıyla bir gezi düzenlendi. Bir şehirde kalkınma olacaksa onun kadınlar olmadan yapılması mümkün olmadığı, eğitimlerin ve gezilerin kırsaldaki kadınlarımız üzerine önemli etkileri olduğu belirtildi" dedi.Öte yandan teknik gezi, işletme ziyaretinin ardından Osmaneli'nde bulunan tarihi Rüstem Paşa Camii, kilise ve tarihi konakların gezilmesiyle son buldu. - BİLECİK