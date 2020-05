Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, Şarköy'deki kiraz bahçelerini inceledi

Kaynak: AA

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Şarköy 'de kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.Öcal, bahçelerde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, özellikle kiraz ve üzüm yetiştiriciliğinde Şarköy'ün ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.Ürün kadar pazarlamanın da önemli olduğunu belirten Öcal, "Ürün satışının mümkün olduğunca kooperatifler üzerinden yapılması, İstanbul ve Tekirdağ pazarına ulaştırılması çok önemli." dedi.Bakanlığın, üretimden tüketime tüm gıda zincirini dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) devreye soktuğunu anımsatan Öcal, şunları kaydetti:"Böylece alıcılar ile satıcılar tek bir platformda arz ve talebin buluşması sağlanarak, üreticinin kendi ürettiği ürününü doğrudan değerinde satarak daha fazla gelir elde edeceği, tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlayacak bir sistem kuruldu. Bu sisteme üye olmayı unutmayın. DİTAP sistemine dahil olanlar bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanabilecekler."Koronavirüs salgınında her ülkenin kendi insanını doyurma derdine düştüğünü vurgulayan Öcal, şu ifadeleri kullandı:"Gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Elimizden geldiğince çok çalışıp, birlikte üreteceğiz. İl genelinde meyve üretiminin artırılması konusunda yeni kurulacak bahçe tesisine sertifikalı fidan desteği veriyoruz, aynı şekilde yetiştiricilikte, hastalık ve zararlılarla mücadelede, bakanlığımız kontrolünde yapılan üretimlere biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği veriyoruz. Yaşadığınız her türlü sorunu lütfen bize iletin. İl ve İlçe müdürlüklerimiz sizlere her türlü desteği sağlayacaklardır.İncelemelere, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan, Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Sönmez de katıldı.