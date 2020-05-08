Haber, Son Dakika, Haberler

Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, Şarköy'deki kiraz bahçelerini inceledi

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Şarköy'de kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, Şarköy'deki kiraz bahçelerini inceledi
08.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:00
Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Şarköy'de kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.
Öcal, bahçelerde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, özellikle kiraz ve üzüm yetiştiriciliğinde Şarköy'ün ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Ürün kadar pazarlamanın da önemli olduğunu belirten Öcal, "Ürün satışının mümkün olduğunca kooperatifler üzerinden yapılması, İstanbul ve Tekirdağ pazarına ulaştırılması çok önemli." dedi.
Bakanlığın, üretimden tüketime tüm gıda zincirini dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) devreye soktuğunu anımsatan Öcal, şunları kaydetti:
"Böylece alıcılar ile satıcılar tek bir platformda arz ve talebin buluşması sağlanarak, üreticinin kendi ürettiği ürününü doğrudan değerinde satarak daha fazla gelir elde edeceği, tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlayacak bir sistem kuruldu. Bu sisteme üye olmayı unutmayın. DİTAP sistemine dahil olanlar bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanabilecekler."
Koronavirüs salgınında her ülkenin kendi insanını doyurma derdine düştüğünü vurgulayan Öcal, şu ifadeleri kullandı:
"Gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Elimizden geldiğince çok çalışıp, birlikte üreteceğiz. İl genelinde meyve üretiminin artırılması konusunda yeni kurulacak bahçe tesisine sertifikalı fidan desteği veriyoruz, aynı şekilde yetiştiricilikte, hastalık ve zararlılarla mücadelede, bakanlığımız kontrolünde yapılan üretimlere biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği veriyoruz. Yaşadığınız her türlü sorunu lütfen bize iletin. İl ve İlçe müdürlüklerimiz sizlere her türlü desteği sağlayacaklardır.
İncelemelere, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan, Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Sönmez de katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Şarköy, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca’ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu Haber
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bartın’da 11 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haber
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Haberler››Güncel››Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, Şarköy'deki kiraz bahçelerini inceledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:32: Muhtar, tartıştığı kişiyi öldürdü - Haber 14:32: Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar yeniden başladı - Haber 14:32: Banka önlerinde sosyal mesafe uyarıları - Haber 14:32: Balıkesir'de zeytin ağaçlarının kesildiğini iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu - Haber 14:32: Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı - Haber 13:11: Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı - Haber 13:04: Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu - Haberler 13:03: Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti - Haber 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler 14:18: Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi - Magazin