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Tarım ve Orman Müdür Vekili Bulut, süt üreticileri ile buluştu

Osmaniye Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut, bölgece süt üretim ve dağıtımı yapan firma yetkililerine, korona virüs tedbirleri sürecinde süt üretim ve tedarik zincirinin kopmaması gerektiğini söyledi.

03.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:56
Tarım ve Orman Müdür Vekili Bulut, süt üreticileri ile buluştu
Osmaniye Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut, bölgece süt üretim ve dağıtımı yapan firma yetkililerine, korona virüs tedbirleri sürecinde süt üretim ve tedarik zincirinin kopmaması gerektiğini söyledi.

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki toplantıya, Düziçi'nde süt toplayan ve topladıkları sütü kendi işletmelerinde işleyen beş firmanın yetkilisi katıldı.

Toplantıda konuşan Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Recep Bulut, "Dünya ve ülkemizin Koronavirirüs (covit 19) salgınıyla mücadele ederken üretimin devamlılığının son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Hayati bir ürün olan sütün üretimine ve işlenmesine devam edilmelidir. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Bakanlığımızın hayvansal üretime olan desteği tüm alt branşlarda devam etmektedir. Hayvansal üretimi koruma adına, yem bitkileri üretim desteğimiz önemli bir destek noktası oluşturmaktadır. Hayvan hastalıkları ile mücadelemize zorluklara rağmen devam edilmektedir. Halkımızın, çiftçilerimizin mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları, alınan tedbirlere riayet etmeleri hususlarında uyarıda bulunmak istiyorum" dedi.

Toplantıya Bulut'un yanısıra Hayvan Sağlığı Şube Müdürü V. Murat Ulusoy, Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi ve çiftçiler katıldı. - OSMANİYE
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Kaynak: İHA

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