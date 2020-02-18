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Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizde kaçak avlanmaya geçit vermiyor

MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen iki adet gırgır teknesi ile sahiplerine ve tayfalarına 18 adet idari para cezası uyguladı.

18.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:21Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizde kaçak avlanmaya geçit vermiyor
MERSİN (İHA) – İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen iki adet gırgır teknesi ile sahiplerine ve tayfalarına 18 adet idari para cezası uyguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sadece karada değil, denizde de çalışmalarını sürdürüyor. Denizde özellikle kaçak avcılıkla mücadele eden müdürlük, gerçekleştirdiği denetimlerle kaçak avlanmaya geçit vermiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce D-17 kontrol teknesi ile denizde yapılan kontrol ve denetimde, iki gırgır teknesi ile kaçak avcılık yapıldığı tespit edildi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa ve 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğe göre, derinlik ihlali yaparak avcılık yaptıkları belirlenen gırgır teknelerine cezai işlem yapılırken, donatan, sahip ve tayfalara olmak üzere 18 adet de idari para cezası uygulanarak istihsal vasıtalarına da el konuldu. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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