Tarım ve Orman Müdürlüğünde korona dezenfeksiyonu
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası korona virüsü nedeniyle dezenfekte edildi.
17.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:23
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası korona virüsü nedeniyle dezenfekte edildi.
Adıyaman'da kamu kurum ve kuruluşlar korona virüsüne karşı temizlik yapıyor. Temizlik işlemlerinin yanı sıra virüsün bulaşmaması için dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri binasında özel maskeli ekip bina girişinden tüm odalar ve koridorlar dezenfektan ile ilaçlandı. - ADIYAMAN
Adıyaman'da kamu kurum ve kuruluşlar korona virüsüne karşı temizlik yapıyor. Temizlik işlemlerinin yanı sıra virüsün bulaşmaması için dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri binasında özel maskeli ekip bina girişinden tüm odalar ve koridorlar dezenfektan ile ilaçlandı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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