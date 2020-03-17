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Tarım ve Orman Müdürlüğünde korona dezenfeksiyonu

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası korona virüsü nedeniyle dezenfekte edildi.

17.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:23
Tarım ve Orman Müdürlüğünde korona dezenfeksiyonu
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası korona virüsü nedeniyle dezenfekte edildi.

Adıyaman'da kamu kurum ve kuruluşlar korona virüsüne karşı temizlik yapıyor. Temizlik işlemlerinin yanı sıra virüsün bulaşmaması için dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri binasında özel maskeli ekip bina girişinden tüm odalar ve koridorlar dezenfektan ile ilaçlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, Güncel

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