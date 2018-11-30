Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık'tan İnceleme

30 Kasım 2018 Cuma 17:01



30 Kasım 2018 Cuma 17:01

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu ilçesinde çiftçileri ziyaret ederek incelemede bulundu.Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre ile birlikte Konarı köyünde çiftçi Gülhan Uyanık'ı ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, çalışmaları inceledi.Ayvalık, yaptığı açıklamada, göreve başlamasının ardından ziyaret ve incelemelere başladıklarını söyledi.Üretimine katlı sağlayan tüm çiftçilerin her daim yanında olduklarını ifade eden Ayvalık, "Tarımsal desteklerimiz ve eğitimlerimiz devam etmektedir. Ülke kalkınması için tarımsal güçlenmemiz çok önemlidir. Bizler kendi illerimizde bu kalkınma için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.Uyanık ise, 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Genç Çiftçi" projesinden faydalanarak örtü altı üretimine başladığını belirtti.Uyanık, Safranbolu iklimine uygun yaz ve kış sebzeleri yetiştirerek aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.