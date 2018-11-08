08 Kasım 2018 Perşembe 17:56



08 Kasım 2018 Perşembe 17:56

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti hükümetleri 16 yıldan beri planlı, sistematik, halkın içinde, halkın ihtiyaçlarını birinci elden alan ve çözen bir hükümet olarak yoluna devam ediyor." dedi.Ünal, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kahramanmaraş Valiliği iş birliğinde düzenlenen, Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri Tarım Çalıştayı'nda sektörün sorunları ve isteklerinin alındığını belirtti.İlk yıl yapılan Tarım Çalıştayı'nın ardından istek ve sorunların büyük oranda çözüldüğüne dikkati çeken Ünal, bugün yeni talep ve sorunları Bakan Bekir Pakdemirli'ye ilettiklerini söyledi.Bakan Pakdemirli'nin bugün Kahramanmaraş'ta bir müjde verdiğini belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:"EXPO 2023 Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek. Ayrıca bugün Bakanımız 10'a yakın müjde açıkladı. AK Parti hükümetleri 16 yıldan beri planlı, sistematik, halkın içinde, halkın ihtiyaçlarını birinci elden alan ve çözen bir hükümet olarak yoluna devam ediyor. Bize diyorlar ki '16 yılda 13 seçimi nasıl kazandınız?', 'İşte 16 yılda 13 seçimi böyle kazandık' diyoruz. Çünkü milletin emrinde, milletin hizmetinde bakanıyla, genel başkan yardımcısıyla, milletvekiliyle, belediye başkanıyla biz milletin kendisi olarak çalışıyoruz."Bakan Pakdemirli dondurma kestiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kent merkezinde bir dondurma firmasını ziyaret etti.Bakan Pakdemirli burada satırla kestiği dondurmayı külahla gazetecilere ikram etti.