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Tarım ve Peynir Müzesi restorasyon projesi onaylandı

Kars'ta Tarım ve Peynir Müzesi'nin restorasyon projesi onaylandı.

31.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05 Tarım ve Peynir Müzesi restorasyon projesi onaylandı
Kars'ta Tarım ve Peynir Müzesi'nin restorasyon projesi onaylandı.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla çalışmaları başlatılan ve coğrafi işaretli ürün olan başta kaşar peynirinin yöresel değerlerinin tanıtımı, kentte turizm sektörünün geliştirilmesi ve peynircilik sektörünün sosyal-eğitim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen proje ile Kars'ta yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması vizyonuyla yeni doğal, tarihi ve kültürel dokuya sahip ulusal nitelikleri haiz Kars Tarım ve Peynir Müzesi'nin rekonstrüksiyona proje çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan proje, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunuldu.

Kars Süvari Tabya-Buzhane olarak bilinen alanda yapılması planlanan Tarım ve Peynir Müzesi'ne ait Restorasyon, Peyzaj ve Mimari Uygulama Projesi Kars Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce onaylandı. - KARS

Yaşam

Kaynak: İHA

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