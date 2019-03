Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu , "Bugünlerde gerek Bakanlığımız gerek ülkemiz tarımı üzerinde farklı bir tablo çizilmek istense de şu an başarılı bir noktadayız. Bu durum bize tarım arazilerini verimli bir şekilde kullandığımızı göstermekte." dedi.Aksu, bir dizi açılış ve toplantı için geldiği Osmaniye 'de ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun 'u makamında ziyaret etti.Ziyaretin ardından merkeze bağlı Dereli köyünde düzenlenen "Gelir Getirici Fidan Dikim Töreni"ne katılan Aksu, Bakanlık olarak ağaçlandırma ve erozyonla mücadeleye ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Türkiye 'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Aksu, "İnşallah 2023'e kadar hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 'Fidanlarımız fidanlarla büyüyor' projesini başlatmıştık. Öğrencilerimizle birlikte 10 milyon fidan dikmiştik. Erozyonla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz. 1970'li yıllarda 500 milyon ton olan toprak kaybımız bugün 154 milyon tona kadar gerilmiştir. Biz inşallah 2023 itibariyle bunu 130 milyon tonlu rakamlara indirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.Aksu, töreninin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı."Tarımda başarılı bir noktadayız"Aksu, burada yaptığı konuşmada da ilerleyen zamanlarda havza bazlı destek programının yaygınlaştırılacağını söyledi.Türkiye'nin tarımsal hasılasında Avrupa 'da birinci dünyada ise 7. sırada yer aldığını belirten Aksu, "Toprak varlığı olarak ise dünyada 17. sıradayız. Bugünlerde gerek Bakanlığımız gerek ülkemiz tarımı üzerinde farklı bir tablo çizilmek istense de şu an başarılı bir noktadayız. Bu durum bize tarım arazilerini verimli bir şekilde kullandığımızı göstermektedir." dedi.Tarım arazilerinin daha verimli kullanılması için gerek teknolojik araçların kullanımı gerekse diğer konularda desteklerin süreceğini anlatan Aksu, şöyle devam etti:"Unutmayın, dünyayı doyuran dünyanın lideri olacaktır. Şu an savunma sanayinden daha önemli bir noktadayız. Türkiye hayvancılık konusunda da lider ülkelerden birisi. Küçükbaş ve süt sığırcılığı bakımından Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında ise Avrupa Birliği ülkeleri içinde Fransa 'dan sonra ikinci sıradayız. Biz her zaman ileriyi hedefleyen bir millet olarak gerek tarım gerek hayvancılık konularında en mükemmelini hedeflemeye devam ediyoruz."Devletin üreticilere verdiği desteklemelerde 2002'den bugüne büyük artış yaşandığının altını çizen Aksu, şunları söyledi:"Tarımsal desteğimiz 2002'den bugüne yüzde 700 artışla 1,8 milyar liradan 14,5 milyar liraya çıktı. Bitkisel üretimimiz ise yüzde 22 artarak 98 milyon tondan 120 milyon tona yükseldi. Süt üretimimiz yüzde 146 artarak 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 321 bin tondan 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz ise yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona çıkmıştır. Yerli tohum üretimimiz 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona çıkmış, sertifikalı tohum piyasasında ise 750 milyon dolar ile dünyada 11. sıradayız. Sertifikalı tohumda ihracatın ithalatı karşılaması ise yüzde 31'den yüzde 74'e çıkmıştır. Tohum üreten firma sayımız ise 2002'de 152 iken 2018'de 863'e ulaşmıştır."