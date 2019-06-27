27.06.2019 13:14
Haberler » Güncel » Haber

Tarımda damla sulama çalışmaları

Tarımda damla sulama çalışmaları

Kayseri Şeker Fabrikası, pancar tarımında damla sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

Kayseri Şeker Fabrikası, pancar tarımında damla sulama sistemini yaygınlaştırıyor.
Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar tarımının gelişimi için deneme çalışmaları ve uzman kuruluşlarla iş birliği yapılıyor.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay , pancar tarımındaki gelişmelerle ilgili olarak, şunları kaydetti:
"Biz aynı zamanda tarla günleri yapmak suretiyle çiftçilerimize bu denemeler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Çünkü artık tarımda maliyetler ve masraflar oldukça yüksek. Birim alanda yüksek gelir sağlamak çok kolay değil. Her bir konuda en yüksek faydayı, en yüksek verimi elde edecek çalışmaların yapılması lazım. Nihai olarak hedef birim alanda yüksek verimli ve kaliteli şeker pancarı temin ederek hem çiftçimizin gelirini artırmak hem de fabrikanın daha rantabl üretim yapmasını sağlamaktır."
Başkan Akay, tarım konusundaki gelişmeleri takip ettiklerini, çiftçilerin de bu gelişmeleri kendi tarlalarında uygulamasını arzu ettiklerini ifade etti.
Kaynak: AA
, fabri , kayseri , kayseri şeker , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:26 Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi
14:26 Down sendromlu Aytaç'a sürpriz doğum günü
14:25 Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı
14:25 Yaz tatillerinde okullar için boya üretiyorlar
14:25 Kaldırımdaki ağacı kıran kişiye gözaltı
14:24 ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran
14:24 Ayaz Bursa'ya başsavcı vekili oldu