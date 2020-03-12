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Tarımda teknoloji geliştirme projelerine destek verilecek

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda, bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması için uygun görülen Ar-Ge projelerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek sağlanacak.

12.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:33
Tarımda teknoloji geliştirme projelerine destek verilecek
Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda, bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması için uygun görülen Ar-Ge projelerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek sağlanacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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