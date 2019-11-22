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Tarımda teknoloji kaptanı MAY Tohum

MAY Tohum, bilişim zirvesinde üç kategoride aldığı ödüllerle geceye damga vurdu.

22.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:58Tarımda teknoloji kaptanı MAY Tohum
MAY Tohum, bilişim zirvesinde üç kategoride aldığı ödüllerle geceye damga vurdu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Teknoloji Kaptanları Ödülleri'nde 39 adet bilişim ve teknoloji projesi yarıştı. 'Teknoloji Kaptanları Ödülleri'nde MAY Tohum üç kategoride aldığı ödüllerle dikkat çekti. Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve satışı konularında faaliyet gösteren MAY tohum, 'MAY Drone' projesiyle, 'Yılın İnovasyon Projesi' kategorisinde birinci, 'Yılın Operasyonel Yetkinlik Projesi' ve 'Yılın Dijital Dönüşüm Projesi' kategorilerinde ikincilik ödüllerini aldı.

MAY Drone projesiyle ilgili detaylı bilgi veren MAY Tohum Bilgi Teknolojileri Müdürü Murat Yonar, "2018 yılında tohum üretim ve ıslah tarlalarımızda kullanmak üzere, drone teknolojisini üretim süreçlerimize dahil ettik. Dronlarımızdaki özel kameralarla arazilerimizdeki bitkilerin sağlığını, gelişimini, farklı stres şartlarını ve bitkilerin bunlara tepkilerini analiz ediyor, hedef odaklı uygulamalarımızla süreçlerimizdeki verimliliği ve kalite kriterlerini arttırıyoruz. Dronlarımızdaki özel multispectral kameralar vasıtasıyla havadan yapılan haritalama işlemleri ile etkili ekim araştırmaları ve planlamaların yanı sıra hassas ilaçlama, gübreleme ve sulama çalışmalarında dron teknolojisinden yararlanarak, birim alandan azami verimi sağlıyoruz" dedi.

Dünya çapında, tarım sektöründe teknolojinin hızla geliştiğini söyleyen Yonar, " 'nin alanında lider tohum ıslahçı ve üretici firmalarından biri olarak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'de ve Uluslararası alanda rakiplerimize karşı rekabet gücümüzü arttırmak amacıyla tohum ıslah ve üretim süreçlerimizde, iklimden, çevreden kaynaklanan, bitkileri strese sokan şartları, hastalık ve zararlı kontrollerini, doğru zamanda, hızlı ve etkin yapmak için teknolojik alt yapımızı her zaman güçlendirecek projelere odaklanıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın neticesinde, MAY Tohum olarak tarım sektöründe Türkiye'nin Teknoloji Kaptanı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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