Tarımsal alanda geliştirilen ürün seçenekleri çiftçilere anlatıldı

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, kuraklığa dayanıklı, protein oranı yüksek, verimli ve kaliteli yeni çeşitlerin tarımsal yayımcılara, tohumculuk sektörüne ve çiftçilere tanıtılması amacıyla 'Tarla Günü' programı düzenledi.



Düzenlenen tarla günü programına; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan Aslan, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Sabri Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ve çiftçiler katıldı. 'Tarla Günü' etkinliği nedeniyle çiftçilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Çakacak, "Bugün, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen aştırma projesi sonuçlarının ve geliştirilen çeşitlerin tanıtım ve sunumlarının yapılacağı geleneksel 'Tarla Günü' etkinliği nedeniyle bir araya geldik. Bu etkinlik vesilesiyle bu yılki hasat döneminin tüm çiftçilerimiz için şimdiden bol ve bereketli geçmesini temenni ediyorum. İster gelişmiş, ister gelişmekte olan, isterse gelişmemiş olsun her ülkede istihdamın ve milli gelirin artmasında tarım ve hayvancılığın önemli payı vardır. Şunu hepimiz biliyoruz ki artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda ihtiyacının karşılanması en önemli sorunlardan birine dönüşmekte, bu da tarım ve hayvancılığı içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik sektörü haline getirmektedir. Hammadde ihtiyacı, sanayi sektöründeki büyük ihtiyaçlardan biridir. İşte tarım ve hayvancılık bunu sağlıyor. Deri, kozmetik, süt, et, konserve, ilaç, tekstil ve gıda endüstrileri tarım ve hayvancılıktan beslenmektedir. Birçok ihracat kalemi dolaylı veya doğrudan tarım ve hayvancılık sayesinde yapılabilmektedir. Böylesine geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle, tarım ve hayvancılık politikaları ülkelerin; siyasal, sosyal ve ekonomik politikalarının en önemli unsurunu oluşturmaktadır" diye konuştu.



"Tarım ve hayvancılığın ülkemiz ekonomisindeki yeri çok önemlidir"



Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisindeki yerinin çok büyük olduğunu ifade eden Vali Çakacak, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mayıs 2019 sonu itibariyle son bir yıl içerisinde 22 milyar 800 milyon doları aşan bir tarım ihracatı yaptık. Bu rakam toplam ihracatımızın yüzde 12,6'sı düzeyinde. Türkiye, tarımsal üretimde hem Avrupa'da hem de dünyada önemli bir yerdedir. Şu an yıllık 65 milyar dolar seviyesinde olan tarımsal üretimimizi ve 22 milyar dolar civarındaki tarımsal ihracatımızı 150 milyar dolarlık üretim ve 30 milyar dolarlık ihracat rakamına yükseltmek devletimizin ana hedefidir. Bu sebepten ilimizde ve ülkemizde yetiştirilen yerel buğdayların, arpaların, çavdarların ve diğer tarım bitkilerinin çeşitliliğini korumak suretiyle, iklim değişikliğine uyum sağlayacak hale getirilmesi ve tarımsal üretimin artırılarak gıda arz güvenliğinin sağlanması çok önemli bir görev olmuştur. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitümüze ve ülkemizdeki diğer enstitülerimize düşen bu görev, mevcut tarım bitkisi çeşitliliğimizi insanlığın faydasına olan bir forma dönüştürmektir. Bu da ancak AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla olacaktır. Bizlerin, değişen iklim koşullarına uygun, verimi daha da yükseltecek yerli tarım bitkilerini mutlaka geliştirmemiz ve üretmemiz gerekiyor. Aslında değerli çiftçilerimiz, ülkemiz için hayati öneme sahip bir işi yerine getiriyorlar. Ekonomimiz için böylesine önemli bir alanda babadan, dededen gördüğümüz usullerden ziyade 21. yüzyılda tarım ve hayvancılıkta en ileri uygulamalar neler ise ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkta her alandaki üretimimizi dünya ortalamalarının üzerine çıkarmalıyız. Unutmayalım ki, "Toprak o kadar cömerttir ki, dökülen her damla terin karşılığını verir" ifadelerini kullandı.



Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü olarak bu yıl 67 çeşit yeni ürün elde ettiklerini bildiren Genel Müdür Yardımcısı Aslan ise, bu ürünlerin 3 tanesinin Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait olduğunu söyledi. Ülkemizde üretilen beyaz et alanında da söz sahibi olmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Genel Müdür Yardımcısı Aslan, çiftçilerin üretimlerini daha çok arttırmaları için çalıştıklarını ifade etti.



Enstitü Müdürü Çakır da yaptığı konuşmada, özellikle enstitünün ana çalışma konusu olan serin iklim tahıllarında, (buğday, arpa) son yıllarda tohumluk üretimine önem verildiği ve ülke genelinde ekim alanlarında ciddi artışlar sağlandığı belirtildi. Müdür Çakır konuşmasında, "Enstitümüzün yeni tescil ettirdiği bitki çeşitlerinin tanıtılması ve çiftçiye ulaşması Milli Ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır" diye belirtti.



Konuşmaların ardından, bu yıl tescili yeni yapılan Akçalar Macar Fiği, Aspir Yağlı Tohumu ile Yeni Buğday ve Arpa çeşitleri hakkında uzman personel tarafından bilgi verildi. Daha sonra Vali Çakacak ve beraberindekiler çalışmaları yerinde görmek için tarlalarda inceleme yaptı. Burada Vali Çakacak, çiftçilerle bol bol sohbet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA