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Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek

Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara, her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira destek ödemesinde bulunulacak.

23.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 08:52Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek
Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara, her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira destek ödemesinde bulunulacak.
Bakanlığın Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesini amaçlıyor.
Buna göre, danışmanlık hizmeti veren kişiler ve kuruluşlara "tarımsal yayım ve danışmanlık desteği" adı altında ödeme yapılacak. Bu amaçla başvuranlara, ilgili şartları taşımaları koşuluyla bir tarım danışmanı için 46 bin lira destek ödemesi yapılacak.
Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için de ödemede bulunulacak.
Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 15 Nisan 2020 tarihinden sonra 23 bin lira ve 30 Kasım 2020 tarihinden sonra 23 bin lira olmak üzere iki dilim halinde bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.
Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre bakanlıkça belirlenecek. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan ödemeler bir sonraki yıl bütçesinden karşılanacak.
Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların, 15 gün içinde, son başvuru gününün tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte başvurması gerekiyor.
Öte yandan danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin de çiftçi, hayvan ve diğer ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olması, belirli büyüklükte tarımsal ya da hayvansal üretim yapıyor olması gerekiyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

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