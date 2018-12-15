Tarımsal Destek Miktarı Artırıldı

Ülke olarak tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inci sırada bulunduklarının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Bakanlık olarak tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda yaptığımız destek ve yatırımlar ile büyük mesafe kat ettik" diye konuştu.

TARIMSAL DESTEKLERDE YÜZDE 700'LÜK ARTIŞ

Geçmişe göre tarımsal desteklerde yüzde 700'lük bir artış sağladıklarını vurgulayan Pakdemirli "16 yıl önce 1,8 milyar liralık tarımsal destek verilirken, 2018 yılında bu rakamı 14,5 milyar liraya yükselttik. Desteklerin bu denli artması elbette üretimimize olumlu yönde yansıdı ve bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HEDEF 2023'TE 600 BİN TON

Ülkemizin su ürünleri yetiştiricilik üretiminde de Dünyada en hızlı büyüyen 3. ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli "Bu sektörde de gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalar sayesinde AB ülkeleri arasında 7. sıradan 2. sıraya yükseldik. 2017'de 280 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik üretimimizin, 2023'te, 600 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE 21 TRİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİNE SAHİP BİR BÖLGEDE

Türkiye'nin biyo-çeşitlilik, küçük aile işletmeciliği, dış pazarlara yakınlık, tarıma dayalı ve bağımlı sanayi, geleneksel üretim kültürü noktalarında çok güçlü olduğunu belirten Pakdemirli "Fındık, kiraz, incir ve kayısı gibi ürünlerde Dünya lideriyiz.Diğer yandantarımsal GSYİH 36 milyar liradan 190 milyar liraya yükseldi. Tarımsal ihracatımız ise 3,7 milyar dolardan, 17 milyar dolara ulaştı. Ancak bunlar bizim için yeterli değil. 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz ve biz bu büyük hacimden tarımsal üretim ve ihracat olarak en yüksek payı almak için çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.