Tarımsal Destek Miktarı Artırıldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:03



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:03

Tarımsal destekte 2018 yılında 14,5 milyar liralık ödeme yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında da tarıma 16,1 milyar liralık destek verecek.Ülke olarak tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inci sırada bulunduklarının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Bakanlık olarak tarım, orman ve su alanlarında son 16 yılda yaptığımız destek ve yatırımlar ile büyük mesafe kat ettik" diye konuştu.Tarımsal desteklerde yüzde 700'lük artışGeçmişe göre tarımsal desteklerde yüzde 700'lük bir artış sağladıklarını vurgulayan Pakdemirli "16 yıl önce 1,8 milyar liralık tarımsal destek verilirken, 2018 yılında bu rakamı 14,5 milyar liraya yükselttik. Desteklerin bu denli artması elbette üretimimize olumlu yönde yansıdı ve bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.Su ürünleri yetiştiriciliğinde hedef 2023'te 600 bin tonÜlkemizin su ürünleri yetiştiricilik üretiminde de Dünyada en hızlı büyüyen 3. ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli "Bu sektörde de gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalar sayesinde AB ülkeleri arasında 7. sıradan 2. sıraya yükseldik. 2017'de 280 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik üretimimizin, 2023'te, 600 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.Türkiye 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgedeTürkiye'nin biyo-çeşitlilik, küçük aile işletmeciliği, dış pazarlara yakınlık, tarıma dayalı ve bağımlı sanayi, geleneksel üretim kültürü noktalarında çok güçlü olduğunu belirten Pakdemirli "Fındık, kiraz, incir ve kayısı gibi ürünlerde Dünya lideriyiz. Diğer yandan tarımsal GSYİH 36 milyar liradan 190 milyar liraya yükseldi. Tarımsal ihracatımız ise 3,7 milyar dolardan, 17 milyar dolara ulaştı. Ancak bunlar bizim için yeterli değil. 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz ve biz bu büyük hacimden tarımsal üretim ve ihracat olarak en yüksek payı almak için çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA