Tarımsal destek ödemeleri bugün üretici hesaplarına yatırılmaya başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yem bitkileri, arıcılık ile biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olarak toplam 331 milyon 637 bin lira tutarındaki tarımsal desteği, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırmaya başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru Atama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 181 yıllık geçmişiyle Cumhuriyet'ten de eski kadim bir kurum olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olduğuna işaret eden Pakdemirli, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele faaliyetlerinin yanı sıra gelir getirici türler kullanılarak yapılan çalışmalarla yöre ekonomisine katkı sağlandığını söyledi.

Pakdemirli, 2023 yılı hedefi olarak orman varlığını 23,4 milyon hektara çıkaracaklarını dile getirerek, "2023 yılı sonuna kadar inşallah toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak, dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikilmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini ve 81 ilde eş zamanlı fidan dikildiğini anımsatan Pakdemirli, geçen yıl elde edilen bu başarıyı, 2020'de de taçlandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Pakdemirli, orman endüstrisinin ham madde ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanabilmesi amacıyla, odun üretim miktarını 2023 yılı için 37 milyon 840 bin metreküpe çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Bunu başarabilsek, inşallah ülkemiz, bu alanda kendi kendine yeten ülkeler arasına girmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ve yangın risklerine değinen Pakdemirli, "Toplam ormanlık alanın yüzde 60'ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturuyor. Bu nedenle orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer alıyor. Artık 2019 yıl sonu itibarıyla yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi 12 dakika." diye konuştu.

"Evlatlarımız ağlamasın diye"

Göreve başlayacak personele başarı dileyen Pakdemirli, "Büyük bir sorumluluk ve görev bilinciyle akciğerlerimize, süsümüze, gücümüze, geleceğe bıraktığımız nefeslerimize sahip çıkacağınıza inancım tamdır. OGM'ye 5 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında KPSS başarı puanına göre aldığımız 1150 muhtelif pozisyonlardaki sözleşmeli personel için süreç tamamlandı ve adaylar görevlerine başladı. KPSS başarı puanıyla sözlü ve uygulamalı sınav sonucu aldığımız 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru ise bugün yapılan yerleştirme işlemi sonucunda tercih ettikleri orman işletme müdürlüklerimizde yeni görevlerine başlayacak." dedi.

Pakdemirli, işe yeni başlayacak personele tavsiyelerde bulunurken şunları kaydetti:

"Hakikaten çok güzel bir teşkilatta, çok köklü bir kurumda çalışacaksınız teşkilatın kıymetini bilin. Büyük bir hava yolu şirketinin üst yöneticisi ziyaretime geldi. 'Bu kadar çok uçuş yapıyoruz, bu uçuşlarla karbon ayak izimiz var, uçaklar havayı kirletiyor, bizim ağaç dikmemiz gerekiyor.' dedi. Çok büyük miktarda rakamı bağışlamak istediler. 'Doğru yerdesiniz, her yıl minimum 350 milyon ağaç dikilen yerdesiniz.' dedim. Türkiye, dünyada Hindistan ve Çin'den sonra orman varlığını artıran en önemli ülkelerden biri. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm vatandaşlar yeşile karşı çok duyarlı. Geleceğe Nefes kampanyasını ve doğru yerde olduklarını, bunları gururla anlattım."

Konuşması sırasında bir personel yakınının bebeğinin ağlamaya başlaması üzerine Pakdemirli, "Bakanlık olarak yaşama dokunuyoruz, geleceğe kendimize ait bir hatıra bırakacağımız tek konu var, o da ormanlar. Ağaç dikmemiz gerekiyor, mümkün mertebe daha çok ağaç dikmemiz lazım bu ağlayan çocuklarımız için. Bu ağlayan evlatlarımız ilerde ağlamasın, bu diktiğimiz ağaçların altına gidip gölgesinde dinlenebilsinler diye." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'nin, "Bu vatana, bu millete, bu bayrağa sahip çıkalım. Hep beraber sahip çıkalım ki ilelebet bu bayrak göklerden inmesin, bu ezanlar camilerimizden dinmesin. Bunun için vatanı, milletini seven evlatlara ihtiyacımız var." sözlerini söylediği sırada gözlerinin dolduğu görüldü.

Çiftçilere de müjde veren Pakdemirli, "19 ilde 84 bin 420 üreticiye 234 milyon lira yem bitkileri, 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olmak üzere toplam 331 milyon 637 bin lira tutarındaki tarımsal desteklerimizi bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız." dedi.

"Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğu taşıyoruz"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de söz konusu personel alımlarının OGM tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, daha önce bu kadar büyük sayıda bir istihdam olmadığını söyledi. Karacabey, "Orman muhafaza memurları 7 gün 24 saat çalışıyor. Bu gerçekten severek ve fedakar bir şekilde yapılacak bir iş. Zor ama manevi hazzı yüksek görev yapıyoruz. Bu ormanlar sadece bizim değil. Biz gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğu taşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindeki bürokratlar "butona basarak" yerleştirme işlemini gerçekleştirdi.

Genel Müdür Karacabey, günün anısına Pakdemirli'ye içinde orman ürünlerinin bulunduğu ahşap sandık hediye etti.

Kaynak: AA