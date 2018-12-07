Tarımsal Faaliyetler Değerlendirme Toplantısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal faaliyetler hakkında değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever
başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları ile ilçe ve şube müdürleri katıldı. Müdür Sever, toplantıda ilçe müdürlerinden, ilçelerinde gıda, tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Sever, toplantıda yaptığı konuşmada, Vali Özdemir Çakacak
'ın tüm kamu görevlilerine verdiği talimat gereğince, çiftçileri kendileri gibi düşünerek, kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, onlara da aynı şekilde insan onuruna yakışan, güler yüzlü ve tatlı dilli olarak davranılması, devlet vatandaş bütünleşmesini sağlamak amacıyla inanç, kültür ve etnik yapıya bakılmaksızın ayrımcılık yapmadan işlerinin çözülmesi gerektiğini belirterek, özellikle mahallelerinde yaşayan insanları temsil eden muhtarların talep ve isteklerinin de bireysel olarak değil üreticilerimizin istekleri gibi algılanıp ona göre değerlendirilmesini istedi.
Toplantı yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ESKİŞEHİR
Emine Sever
07 Aralık 2018 Cuma 12:29