Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarımsal faaliyetler için il dışına çıkılabilecek

Şehirlerarası yolculuğun korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen tarımsal faaliyetler için in il dışına izin alınarak çıkılabileceği bildirildi.

09.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:56
Tarımsal faaliyetler için il dışına çıkılabilecek
Şehirlerarası yolculuğun korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen tarımsal faaliyetler için in il dışına izin alınarak çıkılabileceği bildirildi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarımsal çalışmalara katılacaklar için Malatya Valiliği'nin aldığı kararları hatırlatıldı. Açıklamada, izin belgesi ile çiftçilerin başka illere giderek tarımsal faaliyetlerde bulunabilecekleri bildirilerek, valilik kararı şöyle belirtildi:

"İlimizde ikamet edip tarımsal faaliyetlerin gerekliliği nedeniyle; Elazığ ili sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgesini giriş-çıkışlarda ibraz edenlerin birinci derece yakınlarıyla birlikte, özel araçlarıyla (traktör, otomobil vb.) ve sadece Battalgazi-Baskil feribotuyla, iskeledeki kontrol noktasında kolluk tarafından Seyahat İzin Belgesi düzenlenerek giriş çıkışlarına izin verilmesine karar verilmiştir."

Bu arada, diğer komşu illerin sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgesini giriş-çıkışlarda ibraz edenlerin birinci derece yakınlarıyla birlikte ve özel araçlarıyla (traktör, otomobil vb.) Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ikamet edenler için Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (MAŞTİ) bulunan Seyahat İzin Kurulundan, diğer ilçelerde ikamet edenler için ise ilgili İlçe Seyahat İzin Kurulu tarafından Seyahat İzin Belgesinin düzenlenerek giriş çıkışlarına izin verildiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››Tarımsal faaliyetler için il dışına çıkılabilecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Güney Kore'de en az 74 kişi ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Haber 15:17: Sakarya'da polisten maske kontrolü - Haber 15:17: flaş - Haber 15:17: Gaziosmanpaşa'da maske ve eldivenler tıbbı atık olarak toplanacak - Haber 15:16: Tatvan'da, esnafa ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor