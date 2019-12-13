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"Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı" toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlendi.

13.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:24
Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlendi. Toplantıda, kentin tarım ve hayvancılık alanında izleyeceği yol haritası masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, yerel ekonomiye can veren tarım ve hayvancılık sektöründe atılması gereken adımların ele alındığı çalıştay, Bahri Üçoklar Toplantı Salonu'nda toplandı. 2014-2019 yıllarındaki tarım ve hayvancılık çalışmalarına ilişkin raporların konuşulduğu toplantıda; Antep Fıstığı Geliştirme, Yerel Ürünleri Koruma, Telli Sistem Bağ Projesi, Zeytin Geliştirme, Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme, Sertifikalık Tohum Projesi, Arıcılığı Geliştirme ve Mera Hayvanları İçin Su Temini konuları ele alındı.

Çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Veteriner Hekimliği Odası Başkanı Yunus Emre Özdede, ziraat odası başkanları, tarım orman il müdürlüğü temsilcileri, ilçe tarım müdürleri ve Gaziantep meteoroloji temsilcileri katıldı.

Karadağ: Gaziantep'i bir adım daha ileriye götüreceğiz

Çalıştayda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, "6 yıl önce Başkan Fatma Şahin'le beraber Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı kurduk. Daha sonra tarım alanında nelerin yapılacağına dair istişarelerde bulunduk. Çünkü Gaziantep bir turizm, sanayi şehri olduğu kadar aynı zaman da bir tarım şehridir. Gaziantep'in tarım şehri unvanıyla anılmasından memnunuz. Bu nedenle tarım adına gerçekleştirilen işleri önemli buluyoruz. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde birçok alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verildi. Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte tarım alanında gerçekleştirilecek projeler için bütçe ayrıldı. Böylelikle düzenli ve programlı bir destek sağlanmış oldu. Geldiğimiz noktada, bunu bir adım daha ileriye taşımak istiyoruz. Sizlerle istişare ederek yeni fikirlerin önünü açmak amacındayız. Sizlerden gelen görüşler ışığında birlikte tarım alanında önemli çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.

Karayılan: her ilçenin ihtiyacına göre yardım yapılmalıdır

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise, toplantının ana amacının ortak bir paydada buluşmak olduğunu belirterek, "Gaziantep'te her ilçeye ihtiyacına göre yardım yapılmalıdır. Tarım alanında önemli işler yapmak için bu toplantıyı ön gören Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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