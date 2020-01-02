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'Tarımsal Kuraklık 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 'Tarımsal 'Kuraklık İl Kriz Merkezi 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı düzenlendi.

02.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:05 'Tarımsal Kuraklık 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı yapıldı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 'Tarımsal 'Kuraklık İl Kriz Merkezi 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı düzenlendi.

Kurum binasındaki toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir Sulama Birliği Başkanı Yunus Ağan, Sulama Birlik Müdürü Özer Ülker, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, Kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile şube müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Tarımsal üretimi etkileyen ve verim düşüklüğünde en önemli faktör olan tarımsal kuraklıkla mücadele faaliyetleriyle tarım sektörünü etkileyen diğer afetlerle mücadelenin tamamlayıcı nitelikte yürütülmesine öncelik verileceğini belirtti.

Sever, konuşmasının devamında ise, "Ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması için toplumun bütün bireyleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkı ve katılımının esas olması gerekir. Ekim döneminde yağış dağılımının düzensizliği nedeni ile yağışların ekilişlere faydasının düşük ve çimlenmenin zayıf olduğunu görüyoruz. Kış mevsiminde özellikle kar yağışının ekili alanlar için önemi daha da arttı" diye konuştu.

Konuşma sonrasında Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü temsilcisi Mühendis Hikmet Korkmazer tarafından bir sunum gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Emine Sever, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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