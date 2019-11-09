Tarımsal sulamada yapay zeka dönemi başlıyor

Dijital tarım alanında faaliyet gösteren, akıllı sulamada dünyanın lider markası Netafim, 7 Kasım Perşembe günü, Vodafone Akıllı Köy'de yenilikçi ürünü NetBeatTM'in tanıtımını yaptı. Netafim, akıllı sulamada hızlı, güvenilir ve en son teknolojilerin tarım sektörüne adaptasyonunda öncü rol üstleniyor. Bu alanda geliştirdiği bulut tabanlı modüler ürünü NetBeatTM ile gelişmiş kurumsal çiftliklerden, en küçük ölçekli üreticiye kadar kişiselleştirilmiş günlük sulama stratejileri oluşturarak maliyet ve verimlilik avantajları sağlıyor.

Tüm dünyada temiz su kaynaklarının büyük bir kısmı tarımsal sulamada kullanılıyor. Küresel ısınma ile birlikte oluşan kuraklık sorununu sürdürülebilir bir anlayışla azaltmayı hedefleyen Netafim, doğru ve yeteri kadar sulama ve sürekli optimizasyon ile su tasarrufunun yanında gübre ve enerji tasarrufunu da amaçlıyor. Akıllı telefonlar tarafından kapalı devre platformla yönetilebilen NetBeat™, taşınabilir cihazlar ile çiftçiye kolay kullanım avantajı sunuyor. Bulut tabanlı sistemde üçüncü parti veri entegrasyonu ile uzaktan erişim, destek ve güncelleme olanağı bulunuyor. Her an müdahale edilebilen sistemi ile çalışan hatalarını minimuma indirmeyi hedefliyor. Tarlaların kontrolünü parmaklara taşıyan Netafim, NetBeat™ sistemiyle damla sulamanın icadından bu yana sulama alanında en kolay kullanılabilir ve kapsamlı entegrasyon sistemi ile dijital tarımda iddiasını ortaya koyuyor.

TARIMSAL SULAMADA YAPAY ZEKA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Lansman kapsamında Türkiye'ye gelen Netafim Digital Tarım Başkanı Guy Leventon yaptığı konuşmada, "Dünya nüfusu hızla artarken temiz su ve tarım arazileri gibi sınırlı kaynaklar gittikçe azalıyor. Bizleri geleceğe taşıyacak akıllı tarım sistemlerinde yapay zeka gittikçe artan bir hızla ön plana çıkacak. Meteoroloji verileri, bitki gelişim istatistikleri, hava-toprak ısı ve nem analizleri gibi onlarca veriyi yapay zeka ile birlikte hızla analiz ederek çiftçilerin doğru ve zamanında karar almasında yol gösterici olabiliyoruz. İklim değişikliğinin tarımı büyük ölçüde etkilediği günümüz koşullarında çiftçilerin bu verileri anlık izleme ve analiz etme imkanı bulunmuyor. Burada yapay zekanın gücü üretimin daha az kaynakla ve daha çok verimle devam edebilmesi için vazgeçilmez bir unsur haline gelecek." dedi. Türkiye'deki mısır üretiminde akıllı sulama sistemlerinin yarattığı farkı da paylaşan Leventon, hektar başına harcanan 9.200 metreküp su ile alınan 9 ton mahsulün Netafim çözümleri sonrasında hektar başına 6.300 metreküp su ile 12 ton mısıra ulaştığını belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE EKOSİSTEM KORUNACAK

Netafim Asya Pasifik Başkanı Ofer Oveed aile çiftçiliğinin önemini vurgulayarak bugün sofralarımızda tükettiğimiz gıdaların çok büyük bir kısmının aile çiftçileri tarafından üretildiğini paylaştı. Oveed; "Bünyesinde mühendis bulundurmayan, her gün üretimle ilgili onlarca kararı tek başına vermek zorunda kalan aile çiftçilerinin mevcut teknolojilerle ayakta kalması çok zor. Bu sebeple sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çiftçilerin yaş ortalaması ellinin üzerine çıkmış durumda. Gençler başka alanlarda çalışmayı tercih ediyor. Tarımı sürdürülebilir kılmak istiyorsak dijital tarıma geçişi hep beraber sağlamak zorundayız. Özel sektör de Ar-Ge yatırımlarını artırma ve çiftçilere kolay kullanılabilir ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunma misyonunu üstlenmeli. Bizler çok bereketli ve cömert bir gezegene sahibiz. Kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, doğayı kirletmeden gıdalarımızı üretebilmek için çiftçilerimizle el ele vererek bu dönüşümü hızla yapmamız gerekiyor. Aksi halde gelecek nesillere fazla gübre ve ilaç tüketimi ile kirlenen topraklar, gereksiz harcamayla azalan su kaynakları bırakacağız. Netafim olarak temel felsefemiz verimli ve sürdürülebilir tarım için çözümler sunmak. NetBeat™ bu anlamda çok büyük görevler üstlenecek ve çiftçilerimizin daha az kaynakla daha verimli üretim yapmasını sağlayacak." diyerek yapay zeka döneminin başlangıcının ardında yatan sebepleri paylaştı.

ÇİFTÇİLERİ EN İYİ ÇİFTÇİLER ANLAR

Netafim'i çiftçilerin hayata geçirdiğini paylaşan Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız; "Netafim 1965 yılında, çöl topraklarının zorlu koşullarında tarım yapmaya çalışan çiftçilerin kurduğu bir şirket. Bu mücadele Netafim'e çiftçilerin farklı bitki ve iklim çeşitlerinde daha az kaynakla daha fazla ürün yetiştirmesine yardımcı olacak akıllı sulama, agronomik uzmanlık ve inovasyonu nasıl birleştireceğini de öğreten bir deneyim oldu. Netafim, geliştirdiği damla sulama teknolojisiyle tarımsal üretimde devrim yaratan bir şirket haline geldi. Bugün Netafim, 110'u aşkın ülkede 29 iştiraki, 17 üretim tesisi, 4 bin 300'ü aşkın çalışanı ile küçük ölçekli çiftçilerden büyük ölçekli tarım üreticilerine kadar hızlı ve kolay kullanılabilir dijital çözümler sunmaya devam ediyor." dedi. Netafim için Türkiye'nin öncelikli bir ülke olduğunu belirten Parmaksız; "1995 yılında faaliyete geçen Netafim Türkiye'nin merkez ofisi ve üretim fabrikası Adana'da bulunuyor. 60 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren 6 bin metrekarelik üretim tesisi ile yılda 1 milyar 200 bin metre sulama borusu üretiyoruz. Ekiplerimiz sahada çiftçilerle yakın biçimde çalışıyor. Onların sorunlarına çözüm üretiyor, ihtiyaçlarına uygun sistemler geliştiriyor. Türkiye'de üretimin neredeyse tamamına yakınını aile çiftçileri üstleniyor. Onların doğru karar almalarına destek olmak, kazançlı üretim yapmalarını sağlamak bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Bunu yaparken doğal kaynakları da koruyor olduğumuzu bilmek bize daha da güç veriyor. NetBeat™ ile Türkiye'de akıllı sulamada yapay zeka dönemini başlatarak çiftçilerimizi geleceğe taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz. 2019 yılı 2. çeyreğinde yavaş yavaş çiftçilerimizle buluşturmaya başladığımız NetBeat™'in Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 13 adet kurulumunu başarıyla gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar, kendi organizasyonumuzun bir parçası olan Orta Asya ülkelerinde ve özellikle Azerbaycan'da toplam 22 adet yeni kurulum yapmayı planlıyoruz." diyerek bölgedeki dijital dönüşümün sinyallerini verdi.