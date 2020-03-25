Tarımsal üretim için faizsiz ve düşük faizli kredi kullanım esasları açıklandı

50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.

Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2,5 milyon TL olarak belirlendi.

Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler.

100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.

Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon TL olarak belirlendi.

Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde şartlar belli oldu.

"T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsıyor.

Bu kapsamda üreticiler;

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği,

Damızlık düve yetiştiriciliği,

Büyükbaş hayvan besiciliği,

Küçükbaş hayvancılık,

Arıcılık,

Kanatlı sektörü,

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği,

Su ürünleri sektörü,

Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim,

Kontrollü örtüaltı tarımı,

Yem bitkisi üretimi,

Yurt içi sertifikalı tohum,

Fide,

Fidan üretimi,

Süs bitkisi üretimi,

Stratejik bitkisel üretim,

Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık,

Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim,

Tarım makineleri (traktör ayrık),

Traktör,

Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı,

Tarım makineleri parkı,

Arazi alımı (birleştirme),

Lisanslı depoculuk yatırımları,

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı,

Soğuk hava deposu yatırımları,

Tarımsal ürünlerin işlenmesi,

Sözleşmeli üretim(üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi),

Özel ormancılık,

Başlıklarında yüzde 25 ile yüzde 100 oranlarında sübvanse edilerek, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecekler.

Tebliğle ayrıca 2020 yılından itibaren başlamak üzere öncelikli indirimli kriterler de getirildi.

Buna göre;

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak,

Damızlık düve yetiştiriciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat,

Büyükbaş hayvan besiciliğinde, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa,

Küçükbaş hayvancılıkta, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat illerinde;

öncelikli bölge yatırımı kriterinden, atıl işletme alımı ve yurt içinde doğmuş olma şartı ile hayvan alımında, kendi yemini üreten/mera kullanan, organik/iyi tarım uygulamalarıyla uğraşan çiftçiler ile genç çiftçi ve kadın çiftçilerde üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, değişik oranlarda indirim uygulanacak.

Kaynak: Bültenler