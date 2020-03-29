Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarımsal üretim ve gıda arzı için yüzde 100 destek

Kırklareli Valiliğince tarımsal faaliyetler ve gıda arzı konusunda açıklama yapıldı.

29.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:36
Tarımsal üretim ve gıda arzı için yüzde 100 destek
Kırklareli Valiliğince tarımsal faaliyetler ve gıda arzı konusunda açıklama yapıldı.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pandemi niteliği kazanan "Koronavirüsle (COVID-19)" etkin mücadele yanında, Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve sorumluklarının aksatılmadan yürütülmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olarak ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım vb. faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi noktasında İlimizde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifleri, Pankobirlik Satış mağazaları, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri ve özel bayiler ile gerekli görüşmeler yapılmış, mevcut durumda çiftçilerimizin ihtiyaçlarının talepler alındıktan sonra herhangi bir lojistik ücreti yansıtılmadan teslim edildiği ve bu hassas dönemde alınacak her türlü önleme destek verileceği, gerekli girdilerin mevcut olduğu, tedarikte sıkıntı yaşanmayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, İlimize ait tarım takvimi dikkate alınarak bitkisel üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için diğer İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde çalışılmakta olup, koordine bir şekilde ve gerekli denetimler gerçekleştirilerek azami hassasiyetle çalışmalar devam etmektedir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tarımsal üretim ve gıda arzı için yüzde 100 destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı Haberler
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul’da parti düzenlediler Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 131 oldu! 9 bini aşkın vaka var Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131 oldu! 9 bini aşkın vaka var
İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:52: Mersin'de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu - Haber 20:48: Valilikten "karantina iddiası"na açıklama - Haber 20:46: Genelgeye göre; İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek, bu... - Haber 20:45: Niğde Belediyesi babasını özleyen kızı, telefonla görüntülü görüştürdü - Haber 20:44: Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası - Haber 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var - Haber 20:08: Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber