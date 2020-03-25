Tarımsal üretimde 28 dalda indirimli kredi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarımsal üretime ilişkin düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırma esaslarını belirledi.
25.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:28
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarımsal üretime ilişkin düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırma esaslarını belirledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ziraat Bankası, Ekonomi