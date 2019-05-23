23.05.2019 23:45
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Tarkan 1999 Yılında Çektirdiği Fotoğrafı Paylaşarak Nostalji Yaptı!

Megastar Tarkan, 1999 yılına ait olan go-kart yaparken çektirdiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak nostalji yaptı. Tarkan'ın daha önce de 1994 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarkan, takipçilerini geçmişe götürdü.Tarkan, 1999 yılında go-kart yaparken çekilen fotoğrafını #tbt notuyla sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın gönderisi kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERMİŞTİ

Milyonlarca hayranı olan Megastar Tarkan, yıllar önceki fotoğrafıyla görenleri şaşırtmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan 1994 tarihli Tarkan fotoğrafı ise olay oldu. Takipçiler, "Şimdi böyle bir poz verebilir mi?" diye sormuştu.

Tarkan 1999 Yılında Çektirdiği Fotoğrafı Paylaşarak Nostalji Yaptı! Tarkan, Magazin


YORUMLAR (6)
ZÜHTÜ: Duıydunuz mu. Acayip çalmışlar.
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GAY: TARKANINDA NE OLDUĞU BELLİ KENDİMİZİ KANDIRMIYALIM , YOUTUBE DE İTİRAF VİDEOSU VAR AĞLIYOR EVET BENİM DİYOR :):):)
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ADİYAMANLİ: YAKIORSUN ABII
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FAKO: Adam dogustan genc resmen
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