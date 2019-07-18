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Tarkan, ameliyat sonrası zor günler geçiriyor!

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın, Haziran ayında geçirdiği ameliyatın ardından sesini kaybetme korkusu nedeniyle depresyona girdiği iddia edildi.

18.07.2019 16:46

Yaklaşık bir yıl önce eşi Pınar Dilek ile birlikte bir kız çocuğuna sahip olan Tarkan Tevetoğlu'nun, kabus dolu günler geçirdiği iddia edildi. Geçtiğimiz Haziran ayının sonlarına doğru tiroid nodülü nedeniyle ameliyat olan Tarkan'ın, Almanya'ya gittiği ve orada depresyona girdiği öne sürüldü.Sesine ve uykusuna etki eden tiroid nodülü nedeniyle ameliyat olan Tarkan'ın, "Ya sesimi kaybedersem" korkusuyla, kontrol için gün saydığı söylendi.

BÜYÜK KORKU SARDI!

İstanbul'a dönüşünde hemen doktorunun kapısını çalacağı belirtilen Megastar'ın, operasyonun ardından olacağı muayenede, olumlu bir haber için büyük bir korkuyla depresyona girdiği iddia edildi.

KONTROLE GELECEK!

İstanbul'a ne zaman döneceği ve operasyonun nodülü yok edip etmediğinin ne zaman kontrol edileceği net olmadığı için, Tarkan'ın da endişesinin her geçen gün arttığı iddialar arasında yer aldı.

UZUN SÜREDİR SESİ ÇIKMIYOR!

Tarkan'ın sosyal medyada da fotoğraf ya da yazı paylaşmaması, "sesini kaybetme" korkusunun ünlü sanatçıda büyük bir fobiye dönüştüğü yönündeki iddiaları artırdı.

Tarkan, ameliyat sonrası zor günler geçiriyor!
Pınar Dilek Tevetoğlu, Almanya, Tarkan, Magazin

YORUMLAR (3)
MEHMET SÖYLEMEZ: haber bana uydurma geldi nodülle beraber triodide almışlardır zaten yalnız tiroitin içinden ses telleri geçiyor amelıyata oraya zarar verılebılıyor
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SELİM SEVEN: sırf youtubedan gelen gelirin yeter neyi dert ediyorsun
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........: mete dürenin yaptığı ameliyattan korkmayın o en güzelini en iyisini yapar
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