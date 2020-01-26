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Tarkan'dan AFAD'a 100 bin TL bağış

Elazığ'da Türkiye'yi üzüntüye boğan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü sanatçı Tarkan, Afad'a 100 bin TL bağış yaptığı öğrenildi.

26.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:41Tarkan'dan AFAD'a 100 bin TL bağış

Önceki gün merkezi 'ın Sivrice İlçesi olan 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremi, sanat dünyasını da derinden sarstı. Maddi-manevi yardıma koştular. Mesajlarıyla da acılı aileri yanlız bırakmayacaklarını açıkladılar. Elazığ'da Türkiye'yi üzüntüye boğan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ünü sanatçı , 'a 100 bin TL bağış yaptığı öğrenildi. Yaptığı bu bağışla taktir topalayan sanatçı,"Elazığ'da olan ve başka kentlerimizde de hissedilen depremden dolayı vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Daha fazla acı almadan atlatmamızı umuyorum. Dualarımız milletimizle, ülkemle..." notuyla sosyal medya hesabından dayanışma mesajı paylaşmıştı.& ;


Elazığ, Tarkan, AFAD, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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