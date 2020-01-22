Tarkan, 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklama yaptı

Pop müziğin ünlü ismi Tarkan , İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) imar dosyasıyla ilgili tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

"RANT BEKLENTİM YOK"

Tarkan'ın Twitter hesabı üzerinden açıklama şu şekilde: "Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da. Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir.

"ALGI YARATMAYA ÇALIŞAN KAYNAKLARIN DUYARLI OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum. Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır"

NE OLMUŞTU?

İddialara göre, Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde 5 bin 283 metrekarelik bir arazi satın almıştı. Tarkan, bu arazide imar değişikliği yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne altı kez başvurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Bilgim yok, ben de basından okudum. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir, bakılır. Dediğim gibi hiç kimsenin ayrıcalığı olmaksızın hukuksal zeminde, şehir düzeni içinde kime ne hukuken verilebiliyorsa aynı değerde aynı kararda insanlara bakış açımız vardır" yanıtını vermişti.