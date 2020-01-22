Haberler » Magazin » Tarkan, 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklama yaptı - Magazin

Tarkan, 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklama yaptı

Şarkıcı Tarkan, 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarkan, 'mağduriyetinin' giderilmesi için hukuki haklarını kullandığını belirtirken, "Arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da" dedi.

22.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:39

Pop müziğin ünlü ismi , İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) imar dosyasıyla ilgili tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

"RANT BEKLENTİM YOK"

Tarkan'ın Twitter hesabı üzerinden açıklama şu şekilde: "Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da. Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir.

"ALGI YARATMAYA ÇALIŞAN KAYNAKLARIN DUYARLI OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmalarını ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum. Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır"

NE OLMUŞTU?

İddialara göre, Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde 5 bin 283 metrekarelik bir arazi satın almıştı. Tarkan, bu arazide imar değişikliği yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne altı kez başvurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Bilgim yok, ben de basından okudum. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir, bakılır. Dediğim gibi hiç kimsenin ayrıcalığı olmaksızın hukuksal zeminde, şehir düzeni içinde kime ne hukuken verilebiliyorsa aynı değerde aynı kararda insanlara bakış açımız vardır" yanıtını vermişti.

İmamoğlu, Tarkanİmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi: Her vatandaş gibi değerlendirilir

Tarkan, 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarkan, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
SAKARYALI HATUN:İstanbul da,her sey çok güzel oldu mu???
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
LAZOSKİ:Oha neden ekonun yaninda oldugi belli oldu resmen yagcilik bu
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
FSMTURK:demek bu yüzden yalıyordu mega yalaka
Yayından Kaldır
10 5
Cevap yaz
DİKEN:çevrecisin ya yeşil alan olarak hibe et NEDEN 6 DEFA KAPANAN KAPIYI 7. DEFA ZORLUYORSUN ???
Yayından Kaldır
12 3
Cevap yaz
HAYAT:yav he he kesin beklemesin
Yayından Kaldır
12 2
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

19:24  Jennifer Aniston'un son paylaşımına yapılan 'Brad Pitt' yorumları dikkat çekti
18:00  Tarkan, 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklama yaptı
17:16  Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz!
17:08  'Metal müziğin babası' Ozzy Osbourne parkinson hastası olduğunu açıkladı
17:03  Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu
22.01.2020 20:49:25