Haberler » Magazin » Haber

Tarkan'dan dünya ikincisi olan Milli yüzücü Sümeyye Boyacı paylaşımı: Seni çok seviyoruz

Megastar Tarkan, İngiltere'de düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak 16 yaşında Türk spor tarihine geçen Sümeyye Boyacı'yı sosyal medya hesabından tebrik etti.

15.09.2019 17:23

21 Eylül'deki Harbiye'de vereceği konser için hazırlanan Megastar Tarkan, 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki başarılı yüzücü Sümeyye Boyacı'yı unutmadı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Tarkan, "Seninle çok ama çok gurur duyduk canımız, Seni seviyoruz! Başarıların daim olsun" notunu düştü.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki başarılı yüzücü Sümeyye Boyacı,50 metre sırtüstü yarışında 44.74'lük derecesiyle Dünya ikincisi oldu. Gümüş madalyayla ülkeye dönen milli yüzücüye birçok ünlü isimden de tebrik mesajları geldi.

Tarkan'dan dünya ikincisi olan Milli yüzücü Sümeyye Boyacı paylaşımı: Seni çok seviyoruz

Sümeyye Boyacı, Tarkan, Magazin

YORUMLAR(4)
LAZZ:Nefes alsın da senın nefesın bbogazında klsın iblis
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NEFES ALSIN YETER:Kız güzelmiş.
Yayından Kaldır
0 7
Cevap yaz
METİN:Zaten böyle spor dallarını ancak Tarkan gibi ve gelişmiş İnsnlar takip eder gerisi sadece Futbol zartbolla uğraşır kızcağız madalya almış hiç bi yerde adı geçmiyor hemen hemen geçse şaşardım
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
BALABAN:Rabbim kızımıza ve ailesine her daim yardım eder inşaallah.
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
17:23 Tarkan'dan dünya ikincisi olan Milli yüzücü Sümeyye Boyacı paylaşımı: Seni çok seviyoruz
15:05 Şevket Çoruh'u darp ettiği iddia edilen iki kişi serbest bırakıldı
12:34 Kolpa ve Aydilge Manyas'ı coşturdu
10:57 Hadise'den "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın'a 10 milyon göndermesi
10:12 Şevket Çoruh, saldırıya uğradı gecenin görüntülerini paylaştı
09:50 THM sanatçısı Seyit Al, tatil için Didim'i tercih etti
09:32 Bengü'nün kızı Zeynep'le yaptığı paylaşım yüz binden fazla beğeni aldı