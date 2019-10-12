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Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Megastar Tarkan, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak paylaşımda bulundu. Ancak sosyal medya kullanıcıları Tarkan'a "Geç kaldın" diyerek tepki gösterdi.

12.10.2019 10:50

Megastar Tarkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Pop starı "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim." sözleriyle operasyonda şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınladı.

"GEÇ KALDIN"

Ancak yıldız şarkıcının operasyonun üçüncü gününde paylaşım yapması bazı sosyal medya kullanıclarının tepkisini çekti. Twitter kullanıcıları, Megastar'ı "Geç kaldın" mesajlarıyla eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Tarkan'ın paylaşımı ve gelen yorumlar;

Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Tarkan, Magazin

YORUMLAR(10)
HIRBO:Tro ne alaka kardeşim
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SEREN CANJ:Adam konuşsa suç konuşmasa boş boş yazmayın adama
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3 5
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REALİST:tarkan adam degil
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5 7
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YUSUF ATAMAN:Tarkana laf yok adam gibi adamdir her zaman mazlumun yaninda yer almistir faşistler
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MÜJDE:Çok komiksiniz; milyonlarca işsizin hakkı hukuku için tek bir mesaj yazamayan diğer milyonlar milliyetçiliklerini yarıştırıyorlar, hangimiz daha çok ölüm kutsayacağız yarışındalar. O şehitlerin de o işçilerin de o işsizlerin de vebali boynunuzda.
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1 2
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ADALETÇİ:dümenci tarkan
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5 4
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BİR SUS BE. . ZATEN ETRAF KARIŞIK TAKOZ KAFA, , , , , , , , , , ,
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0 0
YORUK:bu millet kafayi yedi iyicide herseyi paylasim yapmaya bagladir, ben hic paylasim yapmadim mesela , banane sosyal emdyadan millet gorecek diye zoraki paylasim mi yapacam, Allah biliyo her aksam fatihami okurum
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6 2
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MKANPELİ:Tarkan''ın reklama da insanların yol göstermesine de ihtiyacı yok. bence. Şov yapmak ve Mehmetçiğimizin kahramanlığı, fedakarlığı üzerinden prim kasmak istememiştir bazıları gibi.
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TROOOOOOOOO:TRANS
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