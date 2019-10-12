Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Megastar Tarkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Pop starı "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim." sözleriyle operasyonda şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınladı.

"GEÇ KALDIN"

Ancak yıldız şarkıcının operasyonun üçüncü gününde paylaşım yapması bazı sosyal medya kullanıclarının tepkisini çekti. Twitter kullanıcıları, Megastar'ı "Geç kaldın" mesajlarıyla eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Tarkan'ın paylaşımı ve gelen yorumlar;