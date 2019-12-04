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Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti

Megastar Tarkan kuzeninden gelen acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcının 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı kuzeninin cenaze törenine katılamadı.

04.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:52

Megastar 'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu acı dün gecegeldi.Taner Tevetoğlu, kan kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Tevetoğlu, Maltepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Tarkan törene katılmadı.

2 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevetoğlu'nun cenazesi bugün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi.

TARKAN TÖRENE KATILAMADI

İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti

Tarkan, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (7)
ADSIZ CENGO:ne demek katılamadı be bir insana son vazifenin nasıl bir gerekçesi olabilir KATILACAKTI KAZANACAĞI 1 KURUŞTAN BİLE DAHA ÖNEMLİ ORADA BULUNMASI
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İMKANSİZ:bazen imkanlar elvermiyor. ondan katilmamis yoksa tarkan cok iyi bir insan.
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YARKAN:Oynama çıkıdım çıkıdım
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İMAMOĞLU..:Katılamadı derken anlamadım yani hapiste yada ağır hastalığı mı var?
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NUCLEUS:TARKAN SONRA BİR ALBÜM ÇIKARTIR İÇERİĞİ SANAT MÜZİĞİ İSMİ '''' AH DE VEFA'''' BU NE YAMAN BİR ÇELİŞKİ
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NUR NUR:TARKAN SENİN CENAZENE KİM KATILACAK ACABA ?????
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DÜNYA:Merak etme bizim millet cok yalaka
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