Tarkan'ın kızı Liya ile olan fotoğrafı beğeni rekoru kırdı

Megastar Tarkan, geçtiğimiz Temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya'nın ilk kez yakından çekilmiş fotoğrafını paylaştı. 1,5 yaşına gelen Liya'nın olduğu kareye kısa sürede 470 binden fazla beğeni yağdı.

PAYLAŞIMIYLA MUTLU ETTİ

Kızı Liya'nın adeta üzerine titreyen yıldız şarkıcı, ilk olarak ellerinin olduğu fotoğrafı paylaşmıştı. Özel günlerde kızının yüzünün görünmediği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Megastar, son paylaşımıyla takipçilerini mutlu etti.

"GÜZELLİK BUDUR İŞTE"

Minik Liya'nın fotoğrafınan Nazan Öncel, Bur Yerlitaş olmak üzere birçok ünlü isimden beğeni ve yorum yağdı. Nazan Öncel uzun yıllar birlikte çalıştığı Tarkan'ın Liya'sına "Güzellik budur işte babası" yorumuyla paylaşıma damga vurdu.

Tarkan kızı ile ilk fotoğrafını Babalar Günü'nde paylaşmıştı.