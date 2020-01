Tarkan'ın kuzeninin firari olduğu cinayet davasında annenin feryadı

ESENYURT'ta Ercan Gönülkırmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan aralarında Tarkan 'ın kuzeni firari Servet Tevetoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın yargılanması devam edildi. Duruşmanın ardından konuşan anne Hava Gönülkırmaz, "Katillerin yakalanmasını istiyorum. Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar" dedi.Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz ve kuzeni Yüksel Çelik şikayetçi olarak katıldı. Duruşmada tutuksuz yargılanan 3 sanıktan sadece Akın Özagin isimli sanık yer aldı. Şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın hala firari olduğu görüldü. Duruşma tanık Özgür Yuca'nın dinlenmesiyle devam etti.2016 YILINDA DA BİRİSİ ÖLMÜŞTÜSanıkları tanımadığını belirten Özgür Yuca, 'Olayın meydana geldiği yerde benim de dükkanım vardı, ben de pastane işletiyordum. Dükkanlarımız yan yanaydı. Olay tarihinde ben evdeydim, müşterilerimden birisi beni arayarak dükkanımın yandığını söyledi. Silah sesleri duyduğundan bahsetti. Benim iş yerimde yanan bir şey olmadı ancak yan taraftaki iş yerinde çıkan yangından dolayı içerisi duman dolmuştu. 2016 yılında bu olayın meydana geldiği iş yerinde birisi öldürülmüştü, bizim mahalleden tanıdığım birisiydi. Bu öldürme olayı ile davaya konu olan öldürme olayı arasında bir bağlantı var mı bilmiyorum. Ali Koçak bizim mahallede oturan birisidir, bir ara bu iş yerinin önüne geldi. Orada bir tartışmaları oldu. Polis bana 'Ali Koçak isimli kişiyi bu yer açılırsa gelip yakarız tarzı konuşmalar yapıp yapmadığını' sordu. Ben de kişiyi sadece tanıdığımı söyledim" dedi3 SANIK FİRARİŞikayetçi olarak yer alan Gönülkırmaz'ın annesinin ve kuzeninin avukatı, sanıkların tutuklanmalarını ve cezalandırmaları için 4 sayfalık dilekçe sundu. Mahkeme başkanı, sanık Servet Tevetoğlu hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldığını fakat yakalanmadığını söyledi. Ayrıca diğer firari sanıklar Nihat Budak ve Turgay Tokur'un haklarında çıkan yakalama emrine cevap gelmediği ifade edildi.YAKALANMALARI BEKLENECEKMahkeme firari sanıklar Servet Tevetoğlu, Nihat Budak ve Turgay Tukur'un hakkında çıkartılan yakalama emrinin beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.PARA KUVVETİYLE TEVETOĞLU'NU KAÇIRDILARErcan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz duruşmanın ardından yaptığı açıklamada ağlayarak 'Oğlumu hem öldürdüler hem yaktılar. Katillerinin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Para kuvvetiyle Servet Tevetoğlu'nu yurtdışına kaçırdılar. Bizim elimizde bir şey yoktu. Cezalarını çeksinler, anaları da benim gibi yansın kavrulsun. Adalet istiyorum ben adalet. Oğluma doyamadan vurdular çocuğumu" dedi.ADALET İSTİYORUZMaktulün kuzeni Yüksel Çelik ise şöyle konuştu: '4 yıldır mahkemedeyiz bir tane tutuklu sanık yok şu an. Emniyet Müdürlüğü'ne, Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Ellerini kollarını sallayarak İstanbul'un içinde geziniyorlar. 36 yıl kesilmiş cezası olduğu halde bizim dosyamızda aranan şahıs olan Nihat Budak elini kolunu sağlayarak geziyor. Servet Tevetoğlu aynı şekilde. Adalet istiyoruz, bir an önce bunların yakalanmasını istiyorum"DÜKKANI ATEŞE VERMİŞTİBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017 tarihinde Esenyurt'ta bir şirkete iki otomobilin geldiği ve silahlı kişilerin Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri ifade edildi.İddianamede olayda Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği anlatıldı. Sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un "Kan gütme saikiyle öldürme", "Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.