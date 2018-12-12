Tarkan'ın Ünlü Otomobili Bulundu

Uzun süredir gözlerden uzak olan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, yönetmeni, senaristi Kartal Tibet'in, sinemasında gerek oyuncu olarak kullandığı, gerekse yönettiği filmlerinde yıllarca sık sık gördüğümüz,1969 model 34 KT 417 plakalı Mercedes marka, 280S tipi aracı maalesef ki şu anda şöhretin hazin sonunu yaşıyor.Adeta ünlü sahibi gibi ortalarda gözükmeyen araç, geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkarıldı.

Şaşaalı günlerine tekrar dönebilmesi için üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılması ve restore edilmesi gereken otomobile büyük emek verilmesi gerekiyor.Reyhan(1969),Beklenen Şarkı (1971),Vukuat Var (1972),Bir Pınar Ki (1972),Bir Demet Menekşe (1973), Zambaklar Açarken (1973) gibi birçok filmde gördüğümüz KT (Kartal Tibet) plakalı araç için ses dergisinin 8 Kasım 1969 tarihli yazısında "Sinema Artistleri İçinde En Lüks Otomobil Kartal Tibet'in" başlığı bile atılmıştır. Yeşilçam'ın efsane ismi Mercedes'i 220 bin liraya satın almış ve uzun yıllar kullanmıştır. Araç alındığında beyaz renktedir lakin,70'li yılların ortalarına doğru Rumelihisarı Mezarlığı'nın önünde bir taksiyle çarpışır ve ön tarafı paramparça olur.Sigorta yetkililerinin değerlendirmelerine göre hasar 25 bin lira civarındadır.Kaza esnasında aracı ne Kartal Tibet,ne de yardımcı rollerde oyunculuk yapan şoförü İhsan Baysal kullanıyordur.Konudan haberdar edilen Kartal Tibet Bebek karakoluna çağrılır.Ağlayarak "Beni affedin,bir cahillik yaptım" diye yalvaran Ersan Gökbayrak adında bir şahısla karşılaşır karakolda.Bu kişi otomobilin durduğu garajın gece bekçisidir.Gece içki içmiş ve Boğaz'da şöyle bir dolaşayım demiş kendi kendine hayaller kurarak. Bekçi garaja dönerken Rumelihisarı Mezarlığı'nın başladığı yerde Chevrolet marka bir taksiye çarpar ve aracın ön tarafı ciddi bir hasar alır. Kartal Tibet çok sevdiği otomobilini Almanya'da tamir ettirir ve bu arada aracın rengi mavi olur.Hatta yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü (1979) ve Çarıklı Milyoner (1983) filmlerinde Mercedes'i mavi rengiyle görebiliriz. 80'li yılların başında Levent'teki evinden çıkıp araca binmek üzereyken, bölgede dispanser binası yapan Karadenizli bir müteahhit,hal hatır sorduktan sonra, otomobili kendisine satmasını ister Kartal Tibet'ten.Lakin olumlu yanıt alamaz.Dispanser inşaatı süresince annesinin çay ikramları dolayısıyla müteahhitle sıcak bir diyalog gelişir ve Kartal Tibet bir süre sonra aracı satmaya ikna olur.Müteahhit Yılmaz Abdullahoğlu vasıtasıyla 1990'lı yılların başında Sinop'a getirilen Mercedes'e maalesef ki gereken özen gösterilmez zaman içinde.Araç şu anda adeta Kartal Tibet'le geçirdiği çok renkli yılların mutlu hatıralarıyla, bir sanayi köşesinde şöhretin hazin sonunu yaşamaktadır.İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay,Yeşilçam'a Saygı temalı aktiviteleri kapsamında bugüne kadar,Türk Sinemasında büyük yerleri olan birçok aracı gün yüzüne çıkardıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Kartal Tibet'in yıllarca kullandığı otomobili kesinlikle bulmak ve kendisiyle buluşturmak istiyorduk.İzine Sinop'ta ulaşınca çok heyecanlandık.Lakin geçtiğimiz yıllarda otomobile gereken özenin gösterilmemesi bizi klasik severler olarak çok üzdü.Buna rağmen hacizlerin kaldırılıp,otomobilin restore edileceğine inancımızı koruyoruz.Bu araç aynı zamanda Yeşilçam'ın büyüsünü de temsil eden,çok büyük bir değerdir."