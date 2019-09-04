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Tarkan Instagram'dan küçük Eymen'in katledilmesine tepki gösterdi

Megastar Tarkan, annesi ve annesinin sevgilisi tarafından acımasızca katledilen 5 yaşındaki Eymen için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak tepki gösterdi. Tarkan, "Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de hukuk, adalet diye haykıralım." dedi.

04.09.2019 17:01

İzmir'de annesi ve onun sevgilisi tarafından acımasızca katledilen 5 yaşındaki Eymen, Türkiye'yi yasa boğdu. Tarkan da son dönemdi giderek artan kadın ve çocuk cinayetlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"SESSİZ KALMAYALIM"

Kendisi de bir süre önce bir kız çocuğu babası olan Tarkan, Instagram paylaşımında, bu tür cinayetleri önlemek için caydırıcı nitelikte ağır cezalar uygulanması gerektiğini savundu. Tarkan paylaşımında "Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım. Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de "hukuk, adalet" diye haykıralım. Hep haykıralım, hiç susmayalım, asla kanıksamayalım... Katiller hak ettikleri cezaları alana kadar. Çocukları, kadınları kollayan, koruyan daha büyük yasalar çıkana kadar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de yaşayan 5 yaşındaki Eymen, annesi ve annesinin sevgilisi tarafından feci şekilde dayak yemişti. Küçük Eymen dayak sonucu hayatını kaybetmişti.

Tarkan Instagram'dan küçük Eymen'in katledilmesine tepki gösterdi

Instagram, Tarkan, Magazin

YORUMLAR (8)
AYŞEGÜL: Tarkan seni çok severim dunya stari oldun hiç şimarmadin baba olunca anladın heralde evlat sevgisini şimdiye kadar hiçbir habere yorum yaptığını görmedim duymadım
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ADINIZI YAZIN: helalı va
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ZUBİ: Doğru nerede adalet yikamadiniz kaz dağlarında ki villaları? Madem adalet, hukuk diyorsun yasak olan yerleren''gece kondu''anlayacaksın dürüst olacaksin ki millet hadi deyince sana destek versin.
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ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ,,,,,,,,: SANA NE LO PANCAR KAFA, , , , , , , , ,
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ADALET: Ben bunu yapanları daha mı yaşıyorlar diye hayret etdim geride kimleri yaşamıyor ki girdikleri geride Sürünesiceler
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KARA: ağaç için sokaklara hemen dökülüyorsunuz. çıksanızya sokaklara şimdi ünlüler
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AYNENN: AMA MESELE AĞAÇ DEĞİLDİ İŞTE BE KARDEŞİM. . .
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YARCAN: Tarkan varya insan gibi insan,sanatçı gibi sanatçısın.Bir kere bar çıkışı yakalanmadın.Sansasyona karışmadın.
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