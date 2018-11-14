Tarkan Serbest'ten Mustafa Denizli'ye Övgü

Maç için hazır olduklarını belirten Serbest, "Dün toplandık. Takım maç için hazır. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Ligden düşmek istemiyoruz. İlk maçı İsveç'e karşı kazandık. Cumartesi günü bunu yeniden yapmak istiyoruz. Tabii ilk hedefimiz gruptan çıkmaktı maalesef ulaşamadık o hedefe. Yine de son maçı iyi oynayarak gruplarda kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KASIMPAŞA'DA HEDEFİMİZ İLK 4"