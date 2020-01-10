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Tarkan Serbest yeniden Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Avusturya ekiplerinden Austria Wien'de oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tarkan Serbest ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

10.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:57Tarkan Serbest yeniden Kasımpaşa'da
, ekiplerinden Austria Wien'de oynayan 25 yaşındaki futbolcu Serbest ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tarkan geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Paşa forması giymişti.

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Kasımpaşa, transferde de boş durmuyor. Lacivert-beyazlılar, Avusturya Bundesliga takımlarından Austria Wien'de oynayan Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Tarkan ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bu sezon Austria Wien ile 18 karşılaşmada görev alan Tarkan Serbest 1 gol, 2 asist ile mücadele etti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019 sezonunda da Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti. - İSTANBUL

Avusturya, Kasımpaşa, Tarkan, Spor

Kaynak: İHA

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