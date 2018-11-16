TARKEM Hedef Büyüttü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında "Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı" ilan edilen tarihi bölge, "İzmir imecesi" ile yeniden ayağa kaldırılıyor. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle başlatılan çalışmalar, Kemeraltı-Agora-Kadifekale bölgesinin turizmde "çekim merkezi" haline getirilmesini hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "büyük ortağı" olduğu ve İzmir Valiliği ile Konak Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçılar Birliği (EİB), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yanı sıra 98'i şahıs toplam 123 ortağa sahip TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.), "gönüllülük" esasının öncelikli olduğu çalışma yöntemi ve ortaklık yapısıyla "Türkiye'deki tek örnek" olarak gösteriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun teşviki ve desteğiyle oluşturulan bu özel yapı, kar amacı yerine öncelikle, İzmir'in en önemli kültür, sanat, turizm ve ticaret noktalarının kesişimindeki 252 hektarlık alanı kalkındırmak için proje üretiyor.

TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR YAPI YOK!

İzmir'in önde gelen yönetici ve girişimcilerinin tam destek verdiği TARKEM, 5. Olağan Genel Kurul toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri, son 1,5 yılda satın alma, kiralama ve ortak şirket kurma modelleri ile 8 proje geliştirdiklerini açıkladı. TARKEM'in 2019 yılında gerçekleştireceği restorasyonlarla birlikte yatırımlarını işletmeye açacağını ve elde edilecek geliri yine tarihi alan için kullanacaklarını söyleyen Sivri, "Kentimizin kültürel ve tarihi değerlerini yeni nesillere taşımamıza önderlik edecek bir girişim olarak, destek veren tüm kurum, kuruluş ve şahıslara İzmir halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

TARKEM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce ise, Prof.Dr. İlhan Tekeli önderliğinde gerçekleştirilen stratejik plana değinerek, "Bu pek de kolay bir iş değildi. Uzun bir mücadele gerekti. İlk defa Türkiye tarihinde, siyasi bir baskısı olmadan, tamamen bir gönüllük esasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu teşviki ve desteğiyle bir araya geldik. Böyle bir dernek ve şirket Türkiye'de yok. Bugün itibariyle bölgeye ait müthiş bir bilgi birikimine sahibiz. 6 sene önce tapudan bilgi almak bile imkansızdı ama şimdi 112 ortaklı bir hanın Amerika'da yaşayan ortağını dahi biliyoruz. Peşpeşe projeler oluşturuyoruz. Doğru yolda ilerliyoruz" dedi.

BAŞKAN KOCAOĞLU: BU PROJEYE İNANIYORUM

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da şunları söyledi:

"Tarihi bölgenin ayağa kalkması için çıktığımız bu yolda mütevazı ama yarın kentin kaderini etkileyecek bir çalışma yapıyoruz. Hepimiz tarihi mekanlarımızın yeniden yaratılması, tekrar ayağa kaldırılması ve turizm-hizmet sektörlerinin canlandırılması için çabalıyoruz. 'Bölgede yerli ve yabancı turist konaklamıyor' söylemi de bu projeyle bertaraf olacak. Kemeraltı-Agora-Kadifekale aksı, tarihi tenefüs etmek isteyen turistlerin geleceği, ekonominin canlanacağı ve ticaretin artacağı bir yer haline gelecek. Başından beri bu projeye çok inanıyorum. Tüm TARKEM üyelerine, İzmirli hemşehrilerim ve gelecek kuşaklar adına teşekkür ediyoru m. Hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Biz şimdi bardağı dolduruyoruz. Yakında bardağı taşıracak son damlayı da göreceğiz. Başarmak için yola çıktık ve mutlaka başaracağız."