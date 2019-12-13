TARKİM'de zirai ilaç vurgunu iddiası

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki TARKİM'deki vurgun iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) TARKİM bayilerinden çok sayıda şikayet giderken, TARKİM Genel Müdürünün arkadaşının şirketine düşük fiyattan yüklü miktarda ürün satışı yapılabilmesi için TARKİM bayilerine de ürün satışının durdurulduğu iddia edildi.



Milli Gazete'nin ortaya çıkardığı zirai ilaç vurgununda yeni belgeler gündeme geldi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin zirai ilaçla ilgili iştiraki olan TARKİM'de yaşanan zirai ilaç vurgunu iddiaları yeni bir boyut kazandı. Çiftçiye hizmet etmesi için kurulan TARKİM'de üretilen zirai ilaçların yandaş firmaya düşük fiyattan satmak için kendi toptancı bayilerine bile ilaç satışlarını durduğu iddia edildi. Geçtiğimiz Mayıs ayında zirai ilaçların TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin'in arkadaşının firmasına çok düşük fiyattan satıldığı iddiaları giderek büyürken, TARKİM'de yaşanan vurgun iddialarına ilişkin olarak CİMER ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'a çok sayıda şikayetin gittiği ortaya çıktı. Vurgun iddialarının TARKİM'e gönderilen müfettiş raporlarıyla da belgelendiği ancak bütün bunlara rağmen bugüne kadar yasal bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.



Rakamlar vurgunu belgeliyor



TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin'in arkadaşının firmasına satılan ürün fiyatı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine satılan fiyat arasında yüzde 30-40, hatta yüzde 60'a varan oranlarda fiyat farkı bulunduğu belirtildi.Diğer yandan aynı dönemde TARKİM bayisine parası peşin olarak ödendiği halde 40 TL artı KDV'den verilmeyen zirai ilacın genel müdürün arkadaşının firmasına 27 TL'den verilmesi aradaki uçurumu gözler önüne serdi.



TARKİM'in bayilerine ürün satışını durdurduğu dönemde yüklük miktarda zirai ilacın düşük fiyattan sattığı firmanın TARKİM'in bayisi olmaması ve tarım ilacı üretici firması olması da manidar bulundu. Söz konusu satıştan dolayı TARKİM'in zararının 1 milyon lira oldu kaydediliyor. Vurgun iddialarına ilişkin Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin'in konuya sessiz kalması ise dikkat çekiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA