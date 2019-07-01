01.07.2019 14:07
Haberler » Güncel » Haber

'Tarla ekimi' kavgasında kuzenini öldürdü

KARS'ta, Ç.A., tarla ekimi yüzünden kavga ettiği amcasının oğlu İ.A.'yı av tüfeğiyle başından vurarak, öldürdü.

KARS'ta, Ç.A., tarla ekimi yüzünden Kavga ettiği amcasının oğlu İ.A.'yı av tüfeğiyle başından vurarak, öldürdü. Olay sonrası Ç.A., jandarmaya teslim oldu.
Olay, sabah saatlerinde, Dikme köyünün Akbaba mevkisinde meydana geldi. Balık tutan amca oğulları Ç.A. ve İ.A., tarla ekimi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ç.A., yanında getirdiği av tüfeğiyle kuzenine ateş etti. Başından vurulan İ.A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İ.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmaya teslim olan Ç.A.'nın sorgulandığı öğrenildi. İ.A.'nın cansız bedeni ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kars
Kaynak: DHA
kavga , Kars , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:22 AB liderlerinin "başkanlık pozisyonları" müzakereleri
15:21 Yangından kurtarılan yavru leyleklere jandarma şefkati
15:21 FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ ZANLILARI YAKALANDI
15:21 Doğu Karadeniz'deki ihracatçılardan Rusya'ya ticari ziyaret
15:21 Siverek'te arazi yangını
15:20 Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı
15:20 'Vosvos' tutkunları Ünye'de