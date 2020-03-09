Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen 3 kişiden 2'si toprağa verildi.
09.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:32
Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen 3 kişiden 2'si toprağa verildi.
Dün gece geç saatlerde iddiaya göre, Ü.G. ile akrabaları Hidayet N., Harun G., Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında ilçedeki pazar yerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ü.G.'nin yanında bulunan tabanca ile açtığı ateş sonucu Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y. de yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde yakalandı. Kavgada hayatını kaybeden Hidayet N. ve Yaşar D., bugün Keskin Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi. - KIRIKKALE
Dün gece geç saatlerde iddiaya göre, Ü.G. ile akrabaları Hidayet N., Harun G., Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında ilçedeki pazar yerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ü.G.'nin yanında bulunan tabanca ile açtığı ateş sonucu Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y. de yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde yakalandı. Kavgada hayatını kaybeden Hidayet N. ve Yaşar D., bugün Keskin Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
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